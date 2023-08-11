哈农业部进一步下调优惠柴油价格 保障农户顺利完成秋粮收割

哈通社/阿斯塔纳/8月11日 – 哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫周四主持召开工作会议，对今年秋季粮食收割作业工作全面准备情况及畜牧业冬季草料筹备工作进展情况进行了讨论。

截至目前，已经开始启动秋粮收割作业的地区，农场主们已经收割小麦约130万吨，油料作物1600吨，土豆29.37万吨，蔬菜91.57万吨，以及总计190万吨的瓜果。

农业部会议指出，秋收工作已在9个州予以实施，而主要粮食产区的收获工作，将在8月的最后10天内予以全面开展。

总体而言，46.7%的粮田（950万公顷）状态优良，45%（920万公顷）状态符合标准，约不足1%的粮田（19.9万公顷）因各种原因受损。

为保障秋收工作的顺利开展，农业部已经协调各机构为粮户调拨柴油42.6万吨。根据能源部提供的优惠价格，来自炼油厂的出厂价为28.4万坚戈/吨。考虑到中间承运人的正常损耗所需的开支，提供给粮户的柴油价格为269坚戈/升。

不过在10日的会议上，农业部决定在此基础上，对供应给粮户的优惠柴油价格进行再度下调12%，使价格进一步下降至258~262坚戈/升。

会议还对部分地区尚未明确承运商的情况做出了相应的决定，以保障工作的妥善实施。

在畜牧业饲草准备工作方面，目前已经完成了草料收割作业的63.3%，共收获草料1580万吨。而对秸秆、青贮饲料和饲料的主要收获工作将在于九月开始。

农业部会议指出，鉴于今年夏季的干旱旱情，拨出额外资金来补贴饲料制备。 其中，除此前批准的117亿坚戈补贴外，还将拨款91亿坚戈，用于妥善准备饲料并减轻干旱的后果。

【编译：木合塔尔·木拉提】