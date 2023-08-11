政府总理参观阿克托别州信息技术枢纽中心

哈通社/阿克托别/8月11日--据总理官网消息，10日，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在对阿克托别州的工作视察期间，参观了该州首个区域性信息技术枢纽中心。

阿克托别数字技术枢纽中心首要任务是支持IT初创企业、数字教育和技术转让，以发现和挖掘数字技术领域的人才，推动本地IT产业的发展。中心致力于开发数字领域的新产品和新服务，计划在今年内推出至少150个孵化计划和75个初创项目。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，为了在数字技术领域实现持续增长，哈萨克斯坦首都已经创办了国际信息技术枢纽中心，并提供了税收优惠和简化行政手续。

-我们已经取得了初步成果。截至去年年底，信息技术产品和服务的出口额已超过3亿美元。今年上半年，信息技术产品和服务的出口额已达到5亿美元。我们预计在未来三年内，出口额将达到10亿美元。我们认为推广这一成功经验非常重要。我们已经在哈萨克斯坦各地设立了八个类似的数字技术枢纽中心，并计划在今年年底之前再推出6家。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

与此同时，阿克托别的信息技术枢纽中心还举办了政府总理与该州年轻创意人才见面会。会上，阿里汗·斯马伊洛夫与这些年轻才俊讨论了知识产权市场新趋势以及对青年创业项目的支持措施。

-我们将加大政策支持力度，以帮助那些有才华的年轻人在各个领域充分发展他们的潜力。-他说。

【编译：阿遥】