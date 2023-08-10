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    阿里汗·斯马伊洛夫视察阿克托别市污水处理系统

    2023 年 8月 10 日 星期四 , 19:42

    哈通社/阿克托别/8月10日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在对阿克托别州进行工作视察期间，考察阿克托别市污水处理系统运营状况，研究新设施建设计划准备进展。

    阿克托别市污水处理厂始建于1981年，但目前技术状况不尽如人意，折旧率高达80%。为解决这一问题，当地政府已经启动了建设新污水处理厂可行性研究工作，并且这一研究报告已经得到国家相关部门的认可。此外，项目实施的详细路线图也已经获得批准，涵盖了从文件编制到设施试运行的各个环节的进度计划。

    据了解，阿克托别市当前面临的主要环境问题之一是硫化氢引起的空气污染。新污水处理厂的建设将有效缓解这一问题。

    阿里汗·斯马伊洛夫指出，解决阿克托别市的环境问题应该成为地方政府的优先任务。

    -工业企业排放物已在阿克托别市引发了难闻的气味。垃圾填埋场频繁发生火灾，史情况更加恶化。阿克托别市民对垃圾清运服务的不满也是可以理解的。州政府应该高度关注这些问题，并迅速采取措施加以解决。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

    在新污水处理厂建设的问题上，政府首脑强调，要在年底前完成所有相关文件的准备工作，并将其列为阿克托别市的重点建设项目，争取在在未来2-2.5年内完成。阿里汗·斯马伊洛夫特别强调，中央政府将亲自督办这一项目。

    【编译：阿遥】

    作者:

    Ерлан Мазан

    环保 政府 基础设施建设 阿克托别
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