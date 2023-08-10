阿拜日：美国大使馆搭建哈萨克毡房

哈通社/阿斯塔纳/8月10日--美国驻哈萨克斯坦大使馆在其院落内搭建起一顶毡房，以表达对阿拜日的纪念。

这个独特的倡议是由美国驻哈特命全权大使丹尼尔·罗森布鲁姆发起的。随着搭建过程被录制成视频并在大使馆官网上发布，这一倡议也为大众所瞩目。

-罗森布鲁姆大使十分荣幸地参与了在使馆院落内搭建哈萨克毡房的活动。伟大的诗人曾经说过，唯有透过了解另一个民族的语言和文化，我们才能在与这个民族交往时获得真正的平等。-美国驻哈大使馆在其官方社交媒体账号上写道。

据悉，这座毡房将在天气变冷之前一直保留在院落内。之后，它将被转移到使馆内部。

2020年8月5日，哈萨克斯坦政府签署法令，将每年的8月10日正式确立为“阿拜日”。

阿拜的诗作和文章非常明确而又尖锐地指出了人们生活中的恶习，其目的是为了使人们正确地认识生活并尽快地摆脱这些精神枷锁。这些诗和文章虽然语言锋利，甚至过分尖刻，人民群众却喜欢它。因为它们在让读者得到艺术享受的同时又启示他们回顾那些落后的风俗在历史和现实生活中给他们造成的痛苦和灾难，并追溯其根源。人们在评论阿拜的这些诗歌时异口同声地说，它们像一剂剂苦口良药，帮助人们消除了身上的缺点。而其文章的集合--《阿拜箴言录》，更是成为了哈萨克文学史上极为重要的作品。

【编译：阿遥】