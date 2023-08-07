未来三天多数地区将持续迎来不稳定天气

哈通社/阿斯塔纳/8月7日--国家气象总局发布8月8日至10日三天天气预报。

消息称，未来三天国内大多数地区将持续迎来降雨和雷电等不稳定天气。其中，国内中部、西北部、东部和东南部地区预计出现强降雨和冰雹，以及强风天气。气温方面不会出现明显变化，只有国内西部地区迎来晴朗和高温天气。