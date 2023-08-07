哈萨克斯坦民族和睦大会携手公益组织开展义务劳动活动

哈通社/阿斯塔纳/8月7日--据阿斯塔纳市政府新闻处消息，哈萨克斯坦民族和睦大会与首都各类非政府组织携手开展星期六义务劳动活动，组织志愿者对阿斯塔纳水库周围垃圾进行清理。

此次义务劳动活动吸引了许多非政府公益组织的成员参与，其中包括阿斯塔纳市Lider、Асар-Сарыарқа和Жақсылық арифметикасы等。志愿者们手握铁锹、铁耙和编织袋，沿着水库岸边收集着散落的垃圾。

-在充分的讨论后，我们选择了这个生态区作为我们的活动地点。我们希望首都水源周边地区能够像一面镜子一样干净。- Жақсылық арифметикасы公共协会的负责人吾勒詹·穆尔哈利耶娃称。

她表示，她领导的公益组织自开春以来一直积极参与每一次的星期六义务劳动活动，致力于为社区环境做出贡献。

Асар-Сарыарқа公共协会成员古泽勒·别尔德舍表示，她每年至少参与一次义务劳动活动，她认为这是对社区的一种回馈和支持。

除了公益组织的参与外，当地居民也踊跃加入到清理垃圾的行动中，共同努力，为阿斯塔纳水库周围的环境保持干净做出贡献。

经过半天劳作，志愿者们对阿斯塔纳水库周围大量垃圾进行了收集和无害化处理，为城市的环境保护添砖加瓦。

【编译：阿遥】