政府总理主持会议讨论首都发展规划推进问题

哈通社/阿斯塔纳/8月7日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开会议，就国家元首关于推动阿斯塔纳市进一步发展的重要指示的落实进展进行讨论。



阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯穆别克汇报了首都发展规划的编制情况，其中包括阿斯塔纳市2025年前总体发展规划、2030年前现代化改造方案以及绿化工作的统一理念。

此外，杰恩斯·哈斯穆别克还介绍了第三座热电中心一期工程和两座天然气供热厂的建设情况。据他介绍，第二供水网络建设工程正在有条不紊地推进中，全长达44公里。此外，努拉地下水源综合开发设施、铁勒曼水泵站扩建、萨特巴耶夫运河新管道系统项目以及第四座泵滤站建设等也在紧张进行中。这些计划的实施将为确保2035年之前的用水需求提供坚实基础。目前，阿斯塔纳市不存在缺水问题。

在交通基础设施发展方面，今年已启动了30个新项目，涉及城市公路建设和维修。计划在年底前完成独立街大桥建设项目，并启动独立大道延伸至卡班拜勇士大道的工程，这将大力缓解伊希姆河左岸主要街道交通压力。同时，正在考虑在科涅萨热汗大街起点建造两座桥梁，这将有助于改善图兰大道和艾特玛托夫街的交通拥堵状况。

此外，吉恩斯·哈斯穆别克还介绍了解决期房购房者问题、大型排污水处理厂的设计和建设、以及城市轻轨建设的进展情况。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，首都发展一直是政府工作的优先方向之一。他指示阿斯塔纳市政府继续采取必要措施，确保国家元首重要指示得以落实。政府总理强调，阿斯塔纳市政府要高效利用财政专款，确保及时完成所有基础设施项目建设工程。

阿里汗·斯马伊洛夫还指示相关部门在编制共和国预算规划时要充分考虑阿斯塔纳的优先项目融资问题。他强调必须在年底前向政府提交首都城市群综合发展规划。

【编译：阿遥】