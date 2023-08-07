哈萨克斯坦的部长们平时怎样使用公务车？

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 – 刚刚过去的周日，也就是8月的第一个星期日，是哈萨克斯坦的«汽车驾驶员日»。在这个职业节日的当天，哈通社的记者走访了哈萨克斯坦总统事务管理局车辆服务中心，一窥这个专门负责为哈萨克斯坦国家机关提供公务用车服务的部门的日常工作。

在这个部门的工作人员中，女性是实打实的以她们的工作成就撑起了«半边天»。负责接待记者的，是车辆服务中心副主任斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹·巴基扎诺娃，她向我们介绍了该机构的工作日常。

斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹在车辆服务中心工作了15年，她历经调度员、专家、科长等阶段，如今升任副主任职务。

车辆服务中心的工作从早晨6点开始

- 我们部门负责为国家机关的公务员，以及各部的部长、副部长和署长、外国使节团、其他因公需要用车的法人和个人提供专业和安全的公务用车服务。政府部门负责人会需要乘车前往指定地点执行公务，礼宾制度下需要为外国使节提供高规格的车辆接送，对于国家形象而言，这些都是很重要的工作。- 斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹说。

车辆服务中心的主体设施占地共有3.2公顷，区域内包括3层楼的车库、办公楼、医疗站、维修部、车辆管理部、加油点等。哈萨克斯坦内务部专门安排了一支警务队，负责该设施区域的24小时安保工作。

司机们的工作是从每天早晨6点开始的。在上工前，所有的司机都必须接受一次快速的医疗检查，确保其血压正常，以及没有饮酒。

根据服务中心的职业道德规范，司机应着白衬衫、西装、领带。车辆在使用前必须进行清洗，确保车内干净且无异味。每天，检查站的机械师都会检查车辆，加满油，然后才能上工。

每天，都有330辆公务车从这里出发为国家机关提供公务用车服务。晚间，还有6~7台车负责值班，以备临时需要。

公务用车中哈国国产车辆数量占多数

在车辆服务中心的车库当中，总计有400多台公务车。年初至今，该机构新购进了20多台新车，主要是起亚K9和现代H350等型号。

- 绝大多数情况下，我们都会尽可能选择采购在哈萨克斯坦组装生产的车辆。可以说，中心的车队正在逐步完成向完全由国产车辆组成的方向转变。我们有很多为高规格活动提供的高档车辆。像是由卡拉干达汽车厂生产的宇通客车等。- 斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹说。

此外，出于国家安全需要，对于由国家警卫局负责提供安全保障的人士，会提供专门进行了安全升级的特种车辆。

服务中心的车辆禁止擅自使用

车辆服务中心有着严格的管理制度规范。调度员会根据用车申请，向司机发出指示，并会记录每个部门在什么时间，申请了哪一辆车，进行了多少公里的行驶等等。并且各个部门使用车辆也有各自的配额限制。

- 我们部门的车辆号码很明显，在社会上会立刻被辨认出来，因此是被严格禁止用于私人用途的。比如用于接送某人孩子放学，或者出现在娱乐场所门外等情况，是被严禁的行为。驾驶这些车辆出城也是不允许的，会受到严格的检查。当然，如果是公务需要而出城活动，则需要提前与我们进行申请。我们会对所有车辆的活动进行全程的监督。- 斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹说。

每个司机都对分配给他的车辆的清洁、完整性和后期操作负责。每日轮班后必须清洗汽车，未经清洗的车辆不得进入停车场。

与此同时，根据章程，中心的车队中，每辆新车的使用年限为7年，这是出于安全考虑。对于车龄超过7年的车辆，车队会对其实施除名处理，并根据相关机构或地方政府的申请，予以免费转让。

车辆服务中心的司机如何接受考核？

车辆服务中心的车队中，目前拥有244 名专职司机、72 名值班司机和 53 名公交车司机。

司机们的选拔非常严格，只聘请高素质、经验丰富的专家。他们的平均年龄都超过30岁。

汽车行业的安全服务部门定期检查驾驶员的知识和经验。为此，有用于驾驶考试的计算机和特制的驾驶模拟器。

- 申请工作的人员将会接受考核，我们会优先考虑分数最高的人。我们的机械师还会开出一辆值班车，让候选人驾驶并在城市中行驶。专业人士会立即发现经验丰富的候选人。这就是为什么我们的司机从来没有受到过投诉，也从来没有发生过事故。- 斯韦特兰娜·阿伊特拜克兹对这一点非常骄傲。

据她介绍，车队中经验丰富的司机还会被任命为新入职司机的导师。通过以老带新的方式，团队之间的连续性、组织性和专业性得以保持。

服务中心会为司机们提供公寓，以及各种其他福利。为了丰富司机们的日常生活，中心还会定期组织体育和文艺活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】