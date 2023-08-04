专家：哈萨克斯坦在防治病毒性肝炎方面取得显著成果

哈通社/阿斯塔纳/8月4日--阿斯塔纳市肝病防治中心主任昆苏璐·夏穆希瓦里耶娃表示，哈萨克斯坦在抗击肝炎方面在中亚和独联体国家中处于领先地位。

-世界卫生组织认可哈萨克斯坦是中亚和独联体地区抗击肝炎的领导者之一。近年来，哈萨克斯坦全面开展了病毒性肝炎预防工作。在2023年上半年，仅阿斯塔纳市就有7563名患者接受了慢性病毒性肝炎、肝硬化和肝移植治疗。在过去的十年里，我们治愈了超过5000名丙肝患者（成人和儿童），还有1208名乙肝患者，治疗效果显著。-她说。

她指出，目前全球很多人无法及时进行丙肝检测和治疗。90%的乙肝患者和80%的丙肝患者并不知道自己已经感染了这种病毒。据世界卫生组织预测，全球约有3.54亿人感染乙肝和丙肝病毒。

据她介绍，世卫组织战略目标是阻断病毒性肝炎的继续传播并普及卫生保健知识。该战略旨在防治最常见的肝炎病毒，尤其是社会危害性较大的慢性乙丙肝炎。若慢性乙型和丙型肝炎得不到及时治疗，可能导致肝硬化和肝癌。

昆苏璐·夏穆希瓦里耶娃强调，预防乙肝和丙肝，重要的是保持个人卫生，秉持积极健康的生活方式，食用优质饮用水和食品，保持家居环境的清洁和整洁，提高全民卫生素质。

【编译：阿遥】