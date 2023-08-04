阿拉木图——哈萨克斯坦经济的引擎

哈通社/阿拉木图/8月4日 – 年初以来，哈萨克斯坦最大的都市、苹果之城阿拉木图的经济呈现出蓬勃的发展态势。在全年通胀放缓的背景下，«南都»经济指标加速至122.2%，商业活动指数加速至58.7%。商业、制造业、运输业、仓储行业成为了推动这座城市经济增长的主要动力。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾指出与这座城市发展相关的多个方向有待开展的工作。

国家元首认为，想要保持城市经济的可持续发展，那么就必须实现经济的多元化。他强调指出，阿拉木图市哈萨克斯坦经济发展的引擎和驱动力地区之一。这座城市贡献了哈萨克斯坦近五分之一的国内生产总值、超过四分之一以上的预算收入，以及将近三分之一的经贸业务。

在去年年底同阿拉木图市民代表进行的见面会上，托卡耶夫总统说：

- 经济多元化程度的低下，会导致城市居民收入增长的减缓。阿拉木图目前就已陷入所谓的«中等收入陷阱»，需要经济的深度多元化才能摆脱困境。我们接下来需要重点发展制造业、旅游业、信息技术产业和创意产业。要激发竞争，吸引投资，显着提高劳动生产率。考虑到城市自身的条件，制造业的发展应继续使用现代环保紧凑型技术，确保生产流程高度自动化和数字化。这方面，有必要充分发挥阿拉木图工业区和«阿拉套»创新技术园区的潜力。

2023年，以国家元首下达的主要任务为重点，在国家和城市发展规划框架下向阿拉木图市的3000多个项目提供了44万亿坚戈的拨款支持。

在很短的时间里，阿拉木图的经济指标增长至122.2%，商业活动指数在年度通胀放缓的背景下加速至58.7%。 商业、制造业、运输也和仓储行业是经济增长的主要动力。

自今年年初以来，阿拉木图的商业活动显着增加。2023年第一季度，按照商业活动指数（58.7%）计算，阿拉木图在哈萨克斯坦各地区中位居榜首。 短期经济指标亦增长23.9%。

哈萨克斯坦政治改革的一个重要部分是对基层的权力下放。在此背景下，从今年4月1日起，原属于阿拉木图市市政府的15项权力只能被移交给了各个区政府。同时，各区政府的预算增加了1616亿坚戈，平均增幅2.7倍。

报告期内，阿拉木图市固定资产引资规模达到了4840亿坚戈，其中私人投资增长了2.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】