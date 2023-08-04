塔什干举行阿拉木图旅游资源推介会

哈通社/塔什干/8月4日--周四，乌兹别克斯坦首都塔什干举行了一场阿拉木图旅游资源路演推介会。



在活动开幕式上，哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使贝布特·阿塔穆库洛夫表示，旅游业是促进两国经济发展和加强民间交流的重要手段之一。为了共同开发旅游资源，两国旅游部门之间建立直接联系是必要的。

他指出，这次活动专门为乌兹别克斯坦旅游企业举办，旨在更多更好地介绍和推广哈萨克斯坦旅游潜力。阿拉木图对热衷于文化、生态和商务旅游的游客更具吸引力，例如市民对«假日旅游»等线路表现出浓厚兴趣。贝布特·阿塔穆库洛夫相信乌兹别克斯坦旅游业内人士有能力设计出具有吸引力的旅游套餐并向居民提供优质服务。

阿拉木图市政府旅游推广部主任叶尔克布兰·阿毕汗介绍了南部阿拉木图的旅游投资潜力。他表示，阿拉木图是哈萨克斯坦的金融、经济、文化和青年中心。

-随着来自乌兹别克斯坦的游客数量不断增加，我们决定在塔什干举办此次活动。仅今年上半年，就有约12万名外国游客来到阿拉木图，其中1.8万人来自乌兹别克斯坦。今天，我们与乌兹别克斯坦旅游业同行举行了面对面会议。我们邀请乌兹别克斯坦同行积极参加我市美食节、生态节、山地节、酒店论坛等旅游推介活动，以更好地了解阿拉木图旅游潜力。-他说。

路演活动期间，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦旅游界代表举行了B2B模式会晤，就进一步扩大合作交换了意见，就共同开发旅游产品、建立互动机制等问题展开讨论。

-哈萨克斯坦是我们的近邻，我们有着共同的历史和文化纽带。我们公司在旅游业市场经营已超过15年，经常为来自哈萨克斯坦的游客提供服务。今天，在路演活动中，我们看到了阿拉木图的奇妙之处。我们计划在美食、生态、山地、历史和文化旅游方面扩大旅游服务。-乌兹别克斯坦Nasibtour旅行社工作人员纳齐玛·尤祖夫别科娃表示。

【编译：阿遥】