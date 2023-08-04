四个月内第三次“被捕” 特朗普出庭拒绝认罪

哈通社/阿斯塔纳/8月4日--据中新社报道，当地时间3日，美国前总统特朗普就试图推翻2020年大选结果的刑事调查案首次出庭应诉。这是特朗普四个月内第三次“被捕”，他在此案中被控4项罪名，拒绝认罪。

作为美国司法部特别检察官杰克·史密斯调查的一部分，特朗普在此案中被控“密谋欺诈美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋侵犯他人权利”四项罪名。

据报道，特朗普在法庭上神情严肃，对起诉书中的四项指控表示不认罪。杰克•史密斯也出现在法庭上，现场还有50多名媒体、公众、法院工作人员和安全人员。整个过程持续了27分钟。

美国有线电视新闻网称，特朗普在非常简单的条件下被释放，他被要求在律师不在场的情况下，不得与任何已知的案件证人进行交流。《国会山报》称，法官曾提醒特朗普，贿赂、影响或报复证人是犯罪行为。

据报道，特朗普出庭的华盛顿特区联邦法院内外安保森严，华盛顿特区的大都会警察负责该地区的安全，美国特勤局负责保护前总统，法警则负责法院内的安全。特朗普出庭后，执法人员继续监测抗议活动，未发现重大安全问题。

针对此案的下一次听证会定于美国东部时间8月28日上午10点举行。

离开法庭后，特朗普在登机返回新泽西州前，在停机坪上向记者发表了简短的讲话。他对最新的指控提出批评，并表示这些指控是“对政治对手的迫害”“这绝不应该发生在美国”。

特朗普还表示，“这对美国来说是非常悲伤的一天。”美媒称，特朗普在登机前没有回答问题，这是他自1日起诉书下达以来首次公开讲话。

美媒指出，这是特朗普卸任总统以来第三次受到刑事指控。此前，特朗普已因“封口费”案和“密件门”案遭遇两次刑事起诉，他均出庭应诉并做无罪抗辩。