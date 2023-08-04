转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
天气预报:
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      国际

    四个月内第三次“被捕” 特朗普出庭拒绝认罪

    2023 年 8月 4 日 星期五 , 07:32

    哈通社/阿斯塔纳/8月4日--据中新社报道，当地时间3日，美国前总统特朗普就试图推翻2020年大选结果的刑事调查案首次出庭应诉。这是特朗普四个月内第三次“被捕”，他在此案中被控4项罪名，拒绝认罪。

    作为美国司法部特别检察官杰克·史密斯调查的一部分，特朗普在此案中被控“密谋欺诈美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋侵犯他人权利”四项罪名。

    据报道，特朗普在法庭上神情严肃，对起诉书中的四项指控表示不认罪。杰克•史密斯也出现在法庭上，现场还有50多名媒体、公众、法院工作人员和安全人员。整个过程持续了27分钟。

    美国有线电视新闻网称，特朗普在非常简单的条件下被释放，他被要求在律师不在场的情况下，不得与任何已知的案件证人进行交流。《国会山报》称，法官曾提醒特朗普，贿赂、影响或报复证人是犯罪行为。

    据报道，特朗普出庭的华盛顿特区联邦法院内外安保森严，华盛顿特区的大都会警察负责该地区的安全，美国特勤局负责保护前总统，法警则负责法院内的安全。特朗普出庭后，执法人员继续监测抗议活动，未发现重大安全问题。

    针对此案的下一次听证会定于美国东部时间8月28日上午10点举行。

    离开法庭后，特朗普在登机返回新泽西州前，在停机坪上向记者发表了简短的讲话。他对最新的指控提出批评，并表示这些指控是“对政治对手的迫害”“这绝不应该发生在美国”。

    特朗普还表示，“这对美国来说是非常悲伤的一天。”美媒称，特朗普在登机前没有回答问题，这是他自1日起诉书下达以来首次公开讲话。

    美媒指出，这是特朗普卸任总统以来第三次受到刑事指控。此前，特朗普已因“封口费”案和“密件门”案遭遇两次刑事起诉，他均出庭应诉并做无罪抗辩。

    作者:

    Ерлан Мазан

    国际 法律 美国
    Новости по теме
    焦点
    1 托卡耶夫总统将出席“金砖+”国家元首对话会
    2 不断精进知识才能善用天赋——从塔吉克斯坦回归的22岁血亲同胞
    3 今年上半年哈萨克斯坦国家石油天然气公司收入达87亿美元
    4 总理签署成立乌勒套技术大学的政府决议
    5 哈萨克斯坦正式成为世界犬业联盟成员国