政府副总理：哈萨克斯坦将增加通过土库曼斯坦对阿富汗出口面粉

哈通社/阿斯塔纳/8月3日--周四，哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林在哈萨克斯坦-阿富汗商业论坛上表示，哈萨克斯坦将进一步增加通过土库曼斯坦境内对阿富汗的面粉出口。

-哈萨克斯坦与阿富汗在经贸领域开展合作具有广阔的潜力，无论是双边合作还是区域合作。首要任务是进一步增加哈萨克斯坦向阿富汗的面粉供应。众所周知，目前哈萨克斯坦的面粉是通过乌兹别克斯坦运送至阿富汗的。今年前4个月，我们已经向阿富汗运送了超过45万吨的面粉，总价值高达1.508亿美元。-朱曼哈林表示。

他指出，目前途经乌兹别克斯坦的货物运输关税较高。为了增加出口量并确保向阿富汗市场供应充足的面粉，哈萨克斯坦已着手扩大对阿富汗的过境运输线路。

-我们注意到，土库曼斯坦对发展过境货物运输表现出极大兴趣，并有意提供优惠过境关税。我们认为这条线路完全可以成为面粉运输的替代路线。作为促进非原料商品的出口唯一机构，QazTrade将支持以更优惠的价格将国内商品运送到博拉沙克站。此外，我们正在与乌兹别克斯坦方面加强沟通和协商，为两国的过境铁路粮食运输提供优惠，以便向阿富汗供应价格合理的面粉和谷物。-朱曼哈林说。

【编译：阿遥】