哈萨克斯坦计划扩大向阿富汗出口的商品清单

哈通社/阿斯塔纳/8月3日--哈萨克斯坦计划扩大向阿富汗出口的商品清单。

哈萨克斯坦-阿富汗商业论坛8月3日在阿斯塔纳举行。

论坛框架下发表讲话的哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林表示，哈萨克斯坦支持阿富汗成为一个独立、中立、统一、和平、民主和繁荣的国家。

-我们有意维持与阿富汗之间的贸易经济、运输物流和能源合作关系。2022年哈萨克斯坦和阿富汗之间的贸易额几乎达到10亿美元（9.879亿美元）大关，是2021年的两倍。 其中，90%的贸易额属于哈萨克斯坦的出口额，主要是加工产品。-他说。

据其介绍，今年前6个月两国贸易额达3.436亿美元，其中哈萨克斯坦的出口额达3.345亿美元。

-阿富汗是哈萨克斯坦面粉的主要进口国，占哈面粉出口总量的70%。 当前，出口商品呈现多元化趋势。 据我们预测，哈萨克斯坦有向阿富汗供应5亿美元食品、石化、冶金、工程等产品的出口潜力。-部长说道。

塞热克·朱曼哈林表示，两国投资合作也在不断发展。 2005年以来，阿富汗对哈萨克斯坦经济的投资总额约为1170万美元。 目前，哈萨克斯坦的贸易领域中，已有25家阿富汗合资公司。

【编译：阿依波塔】