哈萨克斯坦政府副总理会见阿富汗工贸部长 讨论双边合作主要方向

哈通社/阿斯塔纳/8月3日--哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林于2日会见了阿富汗临时政府工业和贸易部部长努里丁·阿齐兹，双方就双边合作的主要方面进行了讨论。

塞热克·朱曼哈林回顾了今年4月他访问喀布尔时与双方共同确定的目标，即将两国间的贸易总额从10亿美元增加至30亿美元。

-哈萨克斯坦商贸代表团上次访问喀布尔后，首次实现了能量饮料、面粉产品和矿物肥料出口到阿富汗，并且葵花籽油也引起了阿方商界极大兴趣。哈萨克斯坦从阿富汗进口农产品，此外还进口纺织品。我们还有很多工作需要积极开展。-他说。

为促进双边合作，朱曼哈林提议充分利用哈萨克斯坦驻赫拉特贸易之家的潜力，并在哈萨克斯坦开设阿富汗贸易代表处。

双方还讨论了进一步发展现有贸易路线以及开辟经由阿富汗供应货物的替代贸易线路等问题。

哈萨克斯坦还考虑组织国内公司赴阿富汗开展经济合作项目，尤其是在运输、采矿、电信和农业领域。例如，今年4月，哈萨克斯坦商贸代表团访问阿富汗之后，“哈萨克斯坦电信”公司与阿方签署了向阿富汗提供商业光纤互联网的协议。

此外，两国在教育领域也展开务实合作。目前，来自阿富汗的130名学子正在阿尔法拉比哈萨克国立大学深造。塞热克·朱曼哈林还提议进一步增加阿富汗学生的留学生配额。

【编译：阿遥】