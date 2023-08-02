哈萨克斯坦私营教育机构收费标准将大幅下降

哈通社/阿斯塔纳/8月2日 – 哈萨克斯坦私立教育机构的收费标准将进行统一下调。

根据哈萨克斯坦教育部在政务公开网站（Ашық НҚА）公布的一份文件草案显示，父母为孩子在私立学校接受教育所需支付的最高金额标准将被大幅度下调。

在此之前，哈萨克斯坦境内所有提供小学、基础中学和普通中学教育课程的私人机构，最高可向学生家长收取相当于1200倍按月计算指数（АЕК）的教学费用，而拥有国际文凭组织或其他国际机构认证授权的拥有独立教学大纲的私立中等教育机构可向学生家长收取的教学费用最高标准为2400倍按月计算指数（АЕК）。

注：按月计算指数- АЕК ，即按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数。

哈萨克斯坦2023年的按月计算指数（АЕК）标准为：1 АЕК=3 450坚戈。

而根据教育部发布的新文件，上述两类私营教育机构今后最高收费标准都将«腰斩»。

新标准下，提供小学、基础中学和普通中学教育课程的私人机构，最高收费标准不得高于600倍按月计算指数，而拥有国际文凭组织或其他国际机构认证授权的拥有独立教学大纲的私立中等教育机构的最高收费标准不得高于1200倍按月计算指数。

教育部文件中指出，受教育人员的住宿（在教育机构提供的寄宿设施内）、往返私立中等教育机构的交通、额外的教育服务和超出国家义务教育标准的教育课程，以及自愿支付的其他费用等，将不包括在上述标准限制范围内。

新标准将于2024年1月1日起生效。

教育部表示，这项新要求旨在减轻家长的学费负担，增加儿童在私营教育机构中受教育的机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】