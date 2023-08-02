阿斯塔纳将举办阿富汗商品展览会

哈通社/阿斯塔纳/8月2日 – 据阿斯塔纳市政府消息，8月4~5日两天，首都会展中心将举办阿富汗商品展览会。

本次在阿斯塔纳举行的阿富汗商品展除了将展示来自这个国家的各类建筑材料、化工产品、果蔬产品、波斯风格地毯以及珠宝首饰等手工艺产品外，还将展出产自阿富汗的珍贵香料——藏红花。

如今，伊朗被认为是藏红花向世界市场的主要出口国，每年生产 300 多吨藏红花。而阿富汗也是藏红花的另一个重要产地，该国目前每年可以出口藏红花4吨。

阿富汗出产的藏红花主要出口到法国、德国、美国、中国、土耳其等国家。

据了解，藏红花香料的制作是一个非常耗时的过程。其采摘过程完全是手工，要获得 1 公斤藏红花，采摘工人需要收集2万多株雌蕊柱头。

阿富汗藏红花主要在该国的赫拉特省进行有机种植。它在秋季开花，每年一次，持续两周。

在国际市场上，藏红花的价格一般在 2000~5000美元/公斤之间浮动。

总体而言，阿富汗藏红花的价格相对其他国家的产品要更实惠一些，而且该国的藏红花产品还得到了布鲁塞尔国际口味与质量研究所的专业评定。

本次阿富汗商品展将持续两天时间，举办地位于阿斯塔纳会展中心，举办时间分别为：

10.00 – 17.00 (8月4日)

10.00 – 13.00 (8月5日)

根据此前报道，8月2~4日，将在阿斯塔纳举办哈萨克斯坦-阿富汗商业论坛。两国国家机构、准国家组织和商界400多名代表将参加活动。阿富汗工业和贸易部部长努里丁·阿齐兹率领的商务代表团一行210人已于昨日抵达阿斯塔纳。

【编译：木合塔尔·木拉提】