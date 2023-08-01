哈萨克斯坦民航安全标准已达到欧洲发达国家水平

哈通社/阿斯塔纳/8月1日 – 哈萨克斯坦民航管理部门正在不断提升我国在本地区的民航领域领导者地位。

包括国际民航组织和欧盟委员会的航空领域专家们在内，国际航空界积极评价哈萨克斯坦民航委员会近两、三年在哈萨克斯坦航空管理领域推出的一系列管理方式。

今年3月，在加拿大蒙特利尔举行的«全球链接»航空运输研讨会暨2023年航空运输大奖颁奖典礼上吗，哈萨克斯坦航空管理局荣获 «航空运输新闻协作奖（Air Transport News Corporate Award）»。这是国际航空界对哈萨克斯坦在向新的民用航空管理模式过渡过程中所做工作的认可。

哈萨克斯坦航空管理局是一个年轻的监管机构，成立仅四年，致力于成为一个基于最佳国际实践的高效航空机构。其机构中目前拥有150多名专业的航空检查员。

根据国际民航组织的审计结果，哈萨克斯坦的飞行安全水平已经达到了欧洲发达国家的标准。

为了加强国际合作，哈国民航管理机构正在与全球合作伙伴一起努力提高飞行安全水平。

目前，哈萨克斯坦航空管理局与爱尔兰航空管理局和欧洲航空安全局（EASA）签署了技术合作和人员能力建设三方协议，并根据协议开展了一系列具体的合作项目。

相关的合作将在进一步提升哈萨克斯坦航空安全水平的同时，为美国联邦航空管理局和国际民航组织针对哈萨克斯坦开通飞往美国的直航航班所开展的安全审计做好有效准备。

此外，哈国还与国际机场理事会（ACI Europe和ACI World）、国际航空运输协会（IATA）等领先的国际航空协会保持着飞行安全、航空安保和旅客服务质量方面的密切合作，并通过与 CANSO 和 EUROCONTROL 等领先的国际航空协会合作，不断改善空中航行服务，支持行业利益。

值得一提的是，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会代表塔勒哈特·拉斯塔耶夫2023年6月在国际民航组织欧洲和大西洋地区民航局局长会议上，当选为国际民用航空组织欧洲和北大西洋地区会议副主席。

这是国际民航组织对哈萨克斯坦在民航飞行安全领域执行国际民航组织标准所取得成就的认可。

哈萨克斯坦民航委员会提供的信息显示，目前哈萨克斯坦民航领域达到了 82% 的国际民航组织标准，并将在短期内将这一数据提升至90%。