政府总理主持召开会议，研究发展大众体育运动和推广健康生活方式问题

哈通社/阿斯塔纳/8月1日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于1日主持召开政府会议，就发展大众体育运动和建立健康生活方式问题进行研究审议。



文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫在会上介绍，全国每年举办约2.5万场不同级别的群众性体育运动赛事，涵盖120万人，其中包括50万名乡村居民。近年来，马拉松、自行车赛、家庭趣味赛、大众滑冰等项目越来越受欢迎。目前，全国经常参与体育运动的人数已经超过总人口的38%。

沃拉洛夫同时表示，全国各地设有800多个儿童和青年运动俱乐部。在第二课堂计划框架内，上一个学年各地各类学校开设了49万个体育小组，覆盖了约130万名儿童。

他强调，目前全国共有约4.3万个国有体育设施，其中有2.3万多个位于农村地区。今年，正在新建113个体育设施，修缮20个体育设施，并对6个体育设施进行现代化改造。同时，正在对现有体育设施进行全面盘查，以确定是否需要维修和配备适当的设备。

会上，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫强调，发展体育运动和保持健康生活方式不仅是国民身体素质的保障，也能为展现每个人的才华和能力创造条件。

阿里汗·斯马伊洛夫指出要确保体育设施对各类人群的可及性，并通过开展群众性体育活动来组织公民广泛参与体育运动。

-众所周知，针对不同年龄段人群的群众性马拉松和其他各类比赛，已成为我国国民良好传统。近年来，各地兴建了多个大型体育设施。我们看到越来越多的人参与体育运动中来。-政府首脑说。

他同时强调，尽管有了发展全民体育运动的各种计划，但许多系统性问题仍未得到彻底解决。例如，7月份的信息监测中，发现许多民众对相关问题颇有抱怨和投诉。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，在卡拉干达州某个煤矿工业镇的体育馆已完全倒塌。而在阿克托别州希库迪克居民点铁列克特学校根本没有体育设施。

-我们很多学校没有体育设施。这一问题不仅在农村突出，也存在于城市。体育老师和专业教练也十分缺乏。-阿里汗·斯马伊洛夫称。

阿里汗·斯马伊洛夫同时强调，阿斯塔纳国立体育大学和阿拉木图州奥体中心工程项目一再拖延已引起了民众强烈不满。

-虽然我们在发展体育运动和普及健康生活方式方面取得了长足进展，但在某些问题上长期停滞不前。遗憾的是，我们缺乏一个有效而全面的体育健身管理体系，特别是在地方一级。政府主管机构和其他组织之间缺乏协调。-他说。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫表示，为解决现有问题，政府已批准了2023-2029年的体育运动发展理念，其中一个重要目标是到2030年将经常参与体育运动的人数在总人口中的比例提高至50%。阿里汗·斯马伊洛夫指示相关部委和州市加强这方面的工作。

同时，总理强调了尽早完成对现有体育设施清查并确定其需求的重要性。

阿里汗·斯马伊洛夫还要求相关部门特别关注在各地公园、街道、堤坝、庭院配备户外健身器材。

最后，政府总理指示文化和体育部、科学和高等教育部、教育部参照国际惯例，对健身教练和体育教师培训和再培训制度进行重新检视。

【编译：阿遥】