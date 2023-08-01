成都大运会第三日：哈萨克斯坦在金牌榜升至前十

哈通社/阿斯塔纳/8月1日--中国成都第三十一届夏季世界大学生运动会第三个比赛日昨晚结束，哈萨克斯坦升至金牌榜前十，总奖牌榜前六。



中国成都举行的第三十一届夏季世界大学生运动会在7月31日迎来了第三个比赛日的激烈角逐。哈萨克斯坦在奖牌榜上取得进展，攀升至第十位！

目前，哈萨克斯坦国家队已斩获11枚奖牌，其中一枚金牌、五枚银牌和五枚铜牌。

特别值得一提的是，7月31日这一天，哈萨克斯坦代表队取得6枚奖牌，进一步稳固了在奖牌榜上的位置。

跆拳道选手丽塔·巴吉谢娃（48公斤级）在激烈的比拼后登上最高领奖台，为哈萨克斯坦增添了一枚金牌。

黛安娜·图尔森别克在射箭比赛中表现出色，为哈萨克斯坦队贡献了一枚银牌。

在艺术体操项目上，埃尔扎娜·塔尼耶娃展现出非凡的实力，成功摘得两枚银牌。

除此之外，康斯坦丁·马林诺夫斯基、伊斯兰·萨特帕耶夫和尼基塔·沙赫托林在10米距离步枪射击比赛中斩获铜牌。

在总奖牌榜上，哈萨克斯坦从第7位攀升至第6位。而目前，中国队以28枚奖牌（17金6银5铜）稳居榜首，韩国队和日本队也分别位列第二和第三位，分别拿到28枚（13金10银5铜牌）和25枚（11金7银7铜）奖牌。

【编译：阿遥】