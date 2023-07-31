总统接见巴伊铁列克国有控股公司董事会主席

哈通社/阿斯塔纳/7月31--据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于31日接见了巴伊铁列克国有控股公司董事会主席哈纳特·沙尔拉帕耶夫。

托卡耶夫总统详细了解了巴伊铁列克国有控股公司在2023年上半年的业绩报告，包括对创业和农工综合体的支持，以及住房保障倡议的实施进展等。

根据提交给总统的述职报告，上半年巴伊铁列克国有控股公司成功融资1144亿坚戈，用于支持大型商业项目。除此之外，该公司还积极支持中小型企业的健康快速发展，通过发展基金向1.5万多名企业家提供了财政支持。

家庭银行在今年年初至今已经帮助2.9万户家庭购买住房。该银行还积极参与房租补贴计划的实施，向一、二级残疾人、抚养残疾儿童的家庭、孤儿和多孩家庭提供无偿支持。截至6月底，已经审批了9000多份申请。

据哈纳特·沙尔拉帕耶夫介绍，今年以来，巴伊铁列克控股公司通过农业信贷集团股份公司划拨款项超过2710亿坚戈，帮助了约9000名农民。今年的粮食播种面积达到了350万公顷，占全国总播种面积的15%。为了加强粮食安全并减少对进口的依赖，上半年共为农业投资项目提供超过1310亿坚戈的贷款。农业信贷股份集团和哈萨克斯坦农业金融股份公司占农业部门全部融资规模的70%以上。

托卡耶夫总统下达了一系列具体指示，旨在改善企业发展环境并推进住房保障政策的落实。

【编译：阿遥】