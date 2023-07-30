突厥国家成立统一工会组织

哈通社/舒沙/7月30日 – 在阿塞拜疆的文化首都——舒沙市，发生了一项具有历史意义的事件。

据哈萨克斯坦共和国工会联合会消息，突厥国家组织成员国哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其和乌兹别克斯坦在位于纳戈尔诺-卡拉巴赫的阿塞拜疆古城舒沙，正式签署了关于建立突厥国家工会组织的协议。

消息称，哈萨克斯坦共和国工会联合会主席萨特巴尔德·达乌列塔林、阿塞拜疆工会联合会主席萨塔尔·莫赫巴利耶夫、土耳其工会联合会主席埃尔古纳·阿塔莱、乌兹别克斯坦工会联合会副主席巴赫捷尔·马克马达利耶夫共同在协议书文件上签字。

吉尔吉斯作为组织观察员国出席了协议的签署仪式。

突厥国家工会组织的主要目标，是结合各项措施，保护突厥国家工人的社会、劳动、职业和经济权益。

阿塞拜疆工会联合会主席萨塔尔·莫赫巴利耶夫在协议签署后表示，突厥国家工会组织的成立，为突厥国家之间的一体化打下了坚固的基础。

而哈萨克斯坦共和国工会联合会主席萨特巴尔德·达乌列塔林指出，突厥国家各国人民拥有相同的梦想与理念。

- 我们，兄弟的突厥各国人民，因共同的历史根源、共同的文化和传统、共同的目标和共同的利益而团结在一起。我想强调的是，突厥国家不仅有着共同利益，而且有着悠久的历史。三十多年来，突厥语国家合作成功发展和完善了这一机制，从政府间组织（突厥议会）发展成为区域性国际组织（突厥国家组织）。- 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】