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    万众期待的《亚洲之声》音乐节在阿拉木图开幕

    2023 年 7月 29 日 星期六 , 09:11

    哈通社/阿拉木图/7月29日 -- 时隔二十年，中亚最负盛名的音乐节之一《亚洲之声》再次在阿拉木图举行。

    主办方称，作为一场«复兴»的盛大音乐会，此次亚洲之声的第一天将不是传统的国际歌手比赛，而是由传奇的A-Studio团队带来的一场精彩绝伦的音乐剧。

    第一天的音乐会计划以一场壮观的无人机阵列演出结束表演。

    而在第二天和第三天，观众将在舞台上见到BLACK EYED PEAS! Will.I.Am, Taboo等歌手，以及一众中亚演艺明星，如Roza Rymbaeva、Nagima Eskalieva、Dzhamila Serkebaeva、Yerkesh Shakeev、Medeu Arynbaev、Yerlan Kokeev、Adil Chekilov、Parviz Nazarov、Yyldyz Osmonalieva、Baurzhan Isaev、«Dara»组合的表演。

    «亚洲之声»国际音乐节创办于1990年，来自15个国家的参与者在«麦迪奥»露天滑冰场见证了首届音乐节的举办。

    1994年，该节日获得戛纳演艺节（法国）特别奖。1998年，«亚洲之声»国际音乐获得《世界最佳音乐节》称号。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

    文化 阿拉木图 娱乐
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