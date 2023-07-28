哈萨克斯坦与卡塔尔之间航班次数将翻倍

哈通社/阿斯塔纳/7月28日--哈萨克斯坦与卡塔尔之间的航班次数即将大幅增加。



据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会的介绍，哈萨克斯坦民航当局一直在不遗余力地扩大飞行地理范围，增加定期国际航班的数量。

据悉，2023年7月26日至27日，哈萨克斯坦和卡塔尔航空当局进行会谈，两国多家航空公司也参加会谈并进行谈判。

会谈取得了积极成果，双方就航班执行达成了谅解备忘录，具体如下：

-阿斯塔纳和多哈之间的航班次数将从每周7班增加至14班；

-阿拉木图和多哈之间的航班次数将从每周7班增加至14班；

-双方每周各运行7-10趟货运航班，包括第五航权。

这一结果意味着，授权的航班次数将从每周21班增加到38班。

根据双方达成的协议，卡塔尔航空公司（Qatar Airways）计划在今年年底前将阿拉木图-多哈航线航班数量从每天1班增加到2班（从每周7班增加到14班）。

此外，卡塔尔航空公司还计划在2024年中期开通阿斯塔纳-多哈航线。

目前，卡塔尔航空公司在飞往哈萨克斯坦的航班上开始使用宽体波音787梦想客机。在此次会谈上，卡塔尔航空公司承诺将在飞往哈萨克斯坦的航班中增加使用该机型的客机。

【编译：阿遥】