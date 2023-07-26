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未来三天多数地区迎来降雨天气

2023 年 7月 26 日 星期三 , 13:18
未来三天多数地区迎来降雨天气

哈通社/阿斯塔纳/7月26日--国家气象总局发布了7月27日至29日三天天气预报。

消息称，未来三天国内大多数地区将迎来降雨、雷电和强风等不稳定天气。具体来说，28日国内北部地区，28-29日东部和东南部地区预计迎来强降雨和冰雹天气。

此外，27日，国内东南部，27-28日西部和西南部地区，28-29日国内西北部地区将迎来最高气温达40-43℃的高温天气。

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