未来三天多数地区迎来降雨天气

哈通社/阿斯塔纳/7月26日--国家气象总局发布了7月27日至29日三天天气预报。

消息称，未来三天国内大多数地区将迎来降雨、雷电和强风等不稳定天气。具体来说，28日国内北部地区，28-29日东部和东南部地区预计迎来强降雨和冰雹天气。 此外，27日，国内东南部，27-28日西部和西南部地区，28-29日国内西北部地区将迎来最高气温达40-43℃的高温天气。