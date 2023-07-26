外籍哈萨克族裔如何申领《先祖之路》卡？

哈通社/阿斯塔纳/7月26日 – 外籍哈萨克族裔人士可以通过哈政府最新推出的«Qutty Meken»统一信息系统申请《先祖之路》卡。

《先祖之路》卡，是哈萨克斯坦政府专门为便利外籍哈萨克族裔人士在哈萨克斯坦境内从事商业活动，或作为紧缺专业人才进行就业而提供的一种官方文件。

设立《先祖之路（Ата жолы）》卡的主要目的，是加强世界各地哈萨克族裔人士与历史祖国之间的联系，延续民族文化，吸引海外哈萨克族裔专业人士和成功的企业家在哈萨克斯坦发挥自身的潜力。该卡奖授予持有外国国籍的哈萨克族裔，无需其变更国籍身份。

该身份文件允许持有者在保持其原有国籍的同时，在哈萨克斯坦境内合法的居住10年。

根据相关规定，《先祖之路》卡会被核准发放给拥有外国国籍、居住在外国的且符合以下三类要求的哈萨克族裔人士：

·必须具备《哈萨克斯坦共和国简化入籍程序必备职业技能要求》中规定的职业技能；

·必须符合哈萨克斯坦当前紧缺的技术专业人才标准；

·必须在其长期居住或拥有公民身份的国家拥有稳定开展业务的商业实体。

有意领取该身份文件的外籍哈萨克族裔人士，可以通过哈萨克斯坦政府最新推出的«Qutty Meken»统一信息系统手机APP进行申请，或者前往哈萨克斯坦共和国在其所在国家的使领馆进行咨询申领。

在提出申请后的五个工作日内，社会保障和就业领域的哈国地方执行机构将会与申请人进行联系。

之后，申请人可以通过申请签证，或者根据其所在国与哈国之间的免签制度，通过合法途径入境哈萨克斯坦。根据其持有的《先祖之路》卡，持有人可以在所在地内务部机构办理为期10年的长期居留许可。

依据其领取《先祖之路》卡时的类别标准，持卡者或与本地雇主签署劳动协议并在《统一劳动条件核算系统》中进行登记，或按照投资创业计划在哈境内开展商业活动。

持有《先祖之路（Ата жолы）》卡的哈萨克族裔与拥有《血亲同胞（кандас）》身份者的区别主要在于其国籍身份，即始终保持外国国籍，在其他方面，将与哈萨克斯坦公民和血亲同胞所享有的权利一致。

《先祖之路（Ата жолы）》卡的持有人，享有以下权利：

·在医疗救助保障额度内，接受医疗机构提供的社会支付和服务；

·根据《哈萨克斯坦共和国劳动法》和《哈萨克斯坦共和国人口迁移法》在哈萨克斯坦共和国境内就业；

·根据《哈萨克斯坦共和国的企业法典》和其他法律文件在哈萨克斯坦境内开展商业活动；

·根据哈萨克斯坦共和国《教育法》，可在哈萨克斯坦国家教育机构享受免费提供的中等教育，可公立特殊和/或高等教育机构接受基于竞争基础上提供的免费的中等和/或高等教育，可在私立教育机构接受其提供的有偿教育；

·根据哈萨克斯坦共和国《辩护和法律援助法》获得国家保障的法律援助；

·根据哈萨克斯坦共和国公民身份领域的国际协定和哈萨克斯坦共和国立法法律文件，可以通过简化办理流程，获得哈萨克斯坦共和国公民身份国籍。

《先祖之路（Ата жолы）》卡的持有人可自行决定其在哈萨克斯坦境内从事工作和开展商业活动的区域，不受任何地域范围限制。

《先祖之路（Ата жолы）》卡的持有人，无权在哈萨克斯坦国家机关和地方自治机构当中担任民选职务（无选举和被选举权），无权参加国家全民公投，无权担任国家公务职务。

在申请获得哈萨克斯坦公民身份（国籍）后，持有人的《先祖之路（Ата жолы）》卡将自其成为公民之日起作废。

【编译：木合塔尔·木拉提】