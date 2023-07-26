哈农业部长出席联合国粮食系统峰会

哈通社/阿斯塔纳/7月26日--据农业部新闻处消息，农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫于25日出席在罗马举行的联合国粮食系统峰会，并发表讲话。

此次峰会吸引了来自160个国家和地区的2000名代表，包括国家元首、政府首脑、部长以及主要国际组织的代表等。

卡拉舒科夫在讲话中指出，过去20年中，尽管人口出现增长，但哈萨克斯坦粮食供应指标有了显著改善，每天达到3100千卡。这表明可用食品规模的增长超过了人口的增长，同时也证明了国家粮食系统的可持续性。

与此同时，卡拉舒科夫强调气候变化已成为哈萨克斯坦所面临的重大风险因素。过去45年，年平均气温每10年上升0.32摄氏度。如果按照这个速度，到2085年，整个哈萨克斯坦北部地区都将变成半干旱地区。这将导致牧场退化加速，并对农作物生产造成重大影响，包括小麦生产。

为了减少全球变暖对粮食系统的影响，确保粮食安全，哈萨克斯坦政府正在采取一系列措施。其中包括已获批准的《实现碳中和战略》。

另外，卡拉舒科夫还谈到了为促进育种和种业发展而采取的综合措施。哈萨克斯坦计划建立一个适应气候变化的育种体系，并成立专门机构来监管种子质量认证。

-哈萨克斯坦准备加入《保护植物新品种国际公约》。哈萨克斯坦拥有丰富的植物遗传资源，我们有能力利用国内资源开发新品种。-卡拉舒科夫表示。

此外，卡拉舒科夫还提到了与联合国粮农组织合作实施的一些项目，包括农药寿命周期管理、抗击干旱和盐碱化、牧场恢复等。目前，哈萨克斯坦正在框架内更新防治荒漠化国家行动计划，以进一步深化合作。

【编译：阿遥】