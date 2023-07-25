坐拥全球第二大铀储量 哈萨克斯坦如何生产核燃料组件？

哈通社/阿斯塔纳/7月25日 – 哈萨克斯坦是世界上最大的内陆国家，广袤的国土上拥有丰富的矿物资源，其中就包括了铀矿这种在能源领域具有重要价值的矿藏。

在已探明的全球铀矿储量中，哈萨克斯坦的储量是70万吨，约占全球储量14%，居世界第二，仅次于澳大利亚。

坐落在哈萨克斯坦东北部乌斯卡曼市附近，建立于1949年的乌里宾冶金厂，是哈萨克斯坦唯一负责加工生产和储存铀矿产品的综合性企业。哈萨克斯坦同国际原子能机构合作建立的的低浓缩铀银行就位于此地。

乌里宾冶金厂是全球重要的铀、铍、钽、铌产品生产商之一。而作为该厂下属机构的另一家重要的企业，于2021年建成投产的乌里宾核燃料组件生产厂——«Үлбі-ЖБҚ（ULBA-FA）»，负责为中国核电站生产核燃料组件。

哈萨克斯坦铀矿产品的主要买家——中国

作为哈萨克斯坦具有战略重要性的企业，乌里宾冶金厂和乌里宾核燃料组件生产厂都位于同一片工业区中，它们的工作相互紧密关联。

冶金厂负责加工的铀矿主要来自哈萨克斯坦的南部地区。生产中会使用低浓缩铀。

从1997年起，乌里宾冶金厂就成为了哈萨克斯坦国有企业原子能工业公司（Kazatomprom）的下属子公司。

核燃料重要组成部分——铀坯（核燃料芯块）的生产是一个艰难而漫长的过程，包括多个阶段。 生产设施全天候运转。一班大约有10名工作人员，分为不同的部门，还有领班人员和辅助服务代表分班负责监督。

据乌里宾冶金厂介绍，该厂对铀坯的生产流程主要为：将送达工厂的原材料首先加工成六氟化铀，随后送往浓缩工厂加工为5%浓度的铀 235 同位素，之后经过特殊车间的加工，将其从固体转化为气体，在转化为液体，再之后，工厂会对溶液进行纯化，并使用氨沉淀法得到二氧化铀粉末。

这一系列流程结束后，只有在符合监管文件的要求前提下，所生产出来的粉末才会被监督人员签发许可，用于生产铀坯。

铀坯呈小块圆柱形，高约1厘米，直径约0.8厘米。据了解，仅一粒铀坯所释放的能量就相当于700公斤煤炭的能量。

乌里宾冶金厂每年可以生产400吨的铀坯。

由乌里宾冶金厂生产出来的铀坯的主要买家，是中国和乌里宾核燃料组件生产厂。

在去年，乌里宾冶金厂向中国供应了100吨的铀坯。另有100吨被输送给了乌里宾核燃料组件生产厂。此前该公司还曾与一家瑞典企业恰谈过铀坯的供应，但该项目目前因当前的国际局势导致的物流原因被暂时搁置。

众所周知，核能原料具有高度的辐射性。因此，如何保障工人的辐射安全，一直以来都是乌里宾冶金厂的一项重要工作。同时，这家企业也高度关注环保问题。实际上，在整个乌斯卡曼市所有工业企业造成的排放量当中，乌里宾冶金厂的排放份额仅占到了0.08%，被誉为当地的生态清洁企业。

乌里宾核燃料组件生产厂（ULBA-FA）将在2024年达到设计产能

2015年12月，哈萨克斯坦原子能工业公司与中国广东核电集团签署一份关于合作在哈建设年产200吨核燃料组件生产厂的协议。根据这份协议，乌里宾核燃料组件生产厂（ULBA-FA）于次年开工，并在去年建成投产。乌里宾冶金厂持有ULBA-FA 51%的股份，剩余49%则属于中广核下属中广核铀业发展有限公司（CGNPC-URC）。

ULBA-FA负责生产基于法国法马通（Framatome）公司的 AFA 3G标准设计的，核燃料组件，并将生产后的产品供应给中国伙伴。

这家工厂的内部充满了来自乌里宾冶金厂生产的铀坯。每一套核燃料组件均由264支燃料棒构成，总共含有约 450 公斤铀。

工厂在生产中大量使用机器人进行工作。

值得一提的是，乌里宾核燃料组件厂已获得法马通公司颁发的年产200吨核燃料组件证书，能够满足核燃料组件采购方——中广核铀业公司的各项要求，并获得«合格供应商»地位。

同时，它不仅是哈萨克斯坦，也是中亚地区唯一一家能够为核电站生产核燃料组件的企业。

到2024年，ULBA-FA将达到其设计的年产能，即每年200吨。今年工厂已经向采购方，即中国伙伴供应了第二批30吨的核燃料组件。

哈萨克斯坦是世界上铀生产领先国家，其原子工业正处于新时期的开端。通过这两家企业的成功范例，我们可以看到，哈萨克斯坦借助自身第一铀矿出产国的地位，从开采到加工半成品，再到设立核燃料储蓄基地，实现了对铀矿的全面开发，不断提升产品附加值，使铀矿成为本国主要的创汇产品之一，同时也为保障国际核燃料供应安全作出自己的贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】