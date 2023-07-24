托卡耶夫总统接见反腐败行动署署长朱玛哈利

哈通社/阿斯塔纳/7月24日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见反腐败行动署署长阿斯哈特·朱玛哈利。

据总统府新闻局消息，会谈期间，阿斯哈特·朱玛哈利向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就当前反腐败行动署针对打击贪污腐败而开展的各项工作和措施等进行了汇报。

署长向国家元首强调称，预防腐败已经成为了打击贪腐行动中着重关注的焦点任务。

据其介绍，今年6个月内，反腐败署对130个设施进行了分析和监控，并提出了1000多项消除腐败的建议。

会谈中，总统强调了该领域预防腐败的重要性以及流程数字化的必要性。

根据署长介绍，在«创业之路»国家项目框架下正在不断消除阻碍创业发展的行政壁垒，截至目前已帮助2.1万户企业主体，妥善解决400余起疑难案件。

朱玛哈利还向托卡耶夫总统通报了一些与腐败相关的违法案件的处理结果，以及赔偿损失和返还资产的措施。

根据署长的介绍，今年以来，全国立案腐败犯罪近千起，曝光700余人，其中各级领导人员98人。根据预审调查结果，共追缴资产2326亿坚戈。

总体而言，在一年半的时间内，大约8600亿坚戈的房地产资产和现金被返还给预算和准国有部门实体。

根据会谈结果，托卡耶夫指示反腐败行动署继续系统性开展反腐败工作，并且必须着重关注具有社会重要性的领域。

总统还特别强调了预防腐败的重要意义。

【编译：木合塔尔·木拉提】