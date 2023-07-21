哈萨克斯坦与瑞士深化新兴领域贸易投资合作

哈通社/阿斯塔纳/7月21日 – 哈萨克斯坦作为东西方的桥梁，正在加强与瑞士在政治、经济和贸易伙伴关系中的地位。

哈萨克斯坦驻瑞士名誉领事让-保罗·佩里亚特在接受《阿斯塔纳时报（Astana Times）》采访时表示，双方都有扩大双边合作、发展经济关系的意愿。

佩里亚特是总部位于瑞士的财富管理公司 Herculis Partners 的董事会主席兼总经理，以及致力于促进瑞士与东欧、中亚和南高加索地区之间商业活动的私营机构——联合商会 (JCC) 的副总裁。

佩里亚特在访谈中指出，哈萨克斯坦是瑞士的重要合作伙伴。 两国之间基于相互信任的合作关系始终是成功和相互尊重。

瑞士联邦委员会主席兼外交部部长伊尼亚齐奥·卡西斯在不久前对哈萨克斯坦进行了首次正式访问，并会见了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和哈萨克斯坦副总理兼外长穆拉特·努尔特列吾。

佩里亚特认为，这一访问之旅，凸显了哈萨克斯坦和中亚日益增长的影响力，并表明瑞士愿意支持哈萨克斯坦的民主转型。

- 国际地缘政治格局正在发生很大变化，特别是考虑到俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突。 西方对俄罗斯的经贸制裁给中亚地区带来了新的机遇和挑战。 哈萨克斯坦不仅在该地区，而且在东西方之间发挥着关键作用。- 佩里亚特说。

他还表示，瑞士驻阿拉木图名誉领事馆的开馆，是此次访问之旅的一个重要环节和关键时刻，显示出两国加强外交合作和保持高水平双边对话的相互意愿。

佩里亚特指出，瑞士是哈萨克斯坦第三大外国投资者（仅次于荷兰和美国），投资总额近 330 亿美元。同时，阿拉木图市也是许多瑞士企业的中亚地区总部所在地。

- 因此，瑞士为哈萨克斯坦基于共同利益的经济发展做出了重大贡献。- 他说。

名誉领事还高度评价了哈萨克斯坦能源领域的吸引力，以及哈萨克斯坦优质的营商环境和相对完善现代化的立法。

- 在政治稳定的情况下，随着过去几年进行的重大改革，特别是在税收政策和数字化方面，哈萨克斯坦商业条件的吸引力有所增加，并鼓励外国公司在该国开展业务。哈萨克斯坦位于中亚中心地带，贸易交流的许多优势与该国的地理位置有关。- 佩里亚特说。

佩里亚特还表示，从瑞士方面的角度来看，哈萨克斯坦最有前途的行业包括基础设施、农业、医疗技术、消费品、可再生能源和金融，两国今后将有望加强在这些领域的合作，增加双边贸易机会。

值得一提的是，去年哈萨克斯坦国家铁路公司(KTZ)与瑞士主要铁路车辆制造商施泰德铁路公司（Stadler Rail AG）签署了价值23亿欧元（25亿美元）的列车车厢供应协议。当月，该公司执行主席彼得·斯普勒与哈萨克斯坦总统托卡耶夫会面，双方谈到了铁路机车制造厂的现代化、哈萨克斯坦铝的使用以及完整生产周期的建立等一系列合作议题。

此外，由施泰德铁路公司和哈萨克斯坦国家铁路公司高管共同主持的哈萨克斯坦-瑞士商业理事会第五次会议将于11月在阿斯塔纳举行。

名誉领事表示，不断地开展双边接触，将有利于向瑞士企业介绍哈萨克斯坦市场的新兴商机。

【编译：木合塔尔·木拉提】