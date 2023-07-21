托卡耶夫总统接见马吉利斯议长

哈通社/阿斯塔纳/7月21日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日接见马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫。



会谈期间，霍沙诺夫就第八届马吉利斯（议会下院）第一会期的工作情况做出了汇报。

据其介绍，第一会期开始以来，议员们审议的82项法律草案中，有20项是由议员们提出的。

其中包括返还非法所得资产、在线平台和网络广告、塞梅核安全区、液化气流通相关法案草案等。

同时，马吉利斯议长谈到了根据宪法改革结果，下院工作形式上发生的变化。

马吉利斯由6个党派和单一选区议员的组成，提高了立法工作的透明度，并加强了选民的反馈。

议员们在质询时，开始更多的提出公民的紧迫问题。

第一会期期间，议员们首次听取了最高审计院关于供热领域管理情况的报告，并发现该领域存在复杂问题。

议员们就走访各个地区期间遇到的问题，向有关部门领导提出了一系列具体问题。

下院的工作对火力发电中心和供暖网络的现代化问题给予了高度关注。

当前，议员们正在与各地区民众举行会谈。

对各地区的访问期间，将组织在下一个会期期间审议的法案草案的，包括对水、预算、税收和城市规划法规草案的讨论，并收集建议。

此外，霍沙诺夫还谈到了在议会外交框架下所做工作的成果。

第一会期开始以来，议员们与阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯，以及其他国家立法机构的领导和代表举行了会谈。

【编译：阿依波塔】