农村居民满意度高于城市居民：哈萨克斯坦生活质量调查结果揭晓

哈通社/阿斯塔纳/7月21日--根据国家统计局今年3月进行的“居民生活质量满意度”调查结果显示，有41.8%的受访者对自己的生活感到满意。

值得一提的是，农村地区居民的满意度稍高，达46.5%，而城市居民满意度为39.6%。男性对自己生活状况的满意度（45.4%）高于女性（39.5%）。

与2022年的同类调查相比，受访者的生活满意度提高了0.5个百分点（2022年为41.3%）。需要指出的是，2023年的生活满意度指数比2021年下降了19.5个百分点（2021年为61.3%）。

调查还显示了以下满意度指数：

-健康满意度—47.6%；

-对急救服务的满意度—56.1%;

-对自己财务状况的满意度—34%。

调查结果显示，仅有1%的受访者认为自己的财务状况处于高水平。72.2%的受访者表示财务状况为中等水平，而0.3%的受访者认为处于低水平。

92.7%的受访者认为家庭经济水平较低或低于平均水平的主要原因是劳动报酬过低。

在就业人口中，有94.4%的受访者认为低工资是导致他们对自己就业状态不满意的主要原因。而在失业人口中，78.5%的受访者认为缺乏有薪工作机会是导致他们对生活不满意的主要原因。

【编译：阿遥】