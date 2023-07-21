来自韩国和伊朗的学员自国防大学毕业

哈通社/阿斯塔纳/7月21日 – 在哈萨克斯坦国防大学根据硕士学位委培计划接受深造两名外军学员完成了学业，校方为此举行了隆重的毕业仪式。

据哈萨克斯坦国防部消息，国防大学21日为来自伊朗和韩国的两位学员举行了隆重的毕业典礼。伊朗驻哈萨克斯坦武官埃桑·纳塞里·侯赛因上校和韩国驻哈萨克斯坦大使馆副领事池海松（Чжи Хэсонг），以及两名学员的妻子儿女等出席了仪式。

阿卜迪·侯赛因·阿巴迪·贾瓦德上校（伊朗）和尹振旭少校（韩国）在国防大学武装力量总参谋学院完成了为期一年的军事战略管理专业课程。

仪式上，两位学员均获得了相应的硕士学位证书、纪念章和纪念品。

国防大学校长代理艾达尔·别尔德别科夫上校向两位学员表示了祝贺。他在致辞中强调指出，无论军队和武器多么强大，确保国家安全的决定性因素始终是人和高素质人才。

- 军事政治合作是哈萨克斯坦发展国家间关系的主要方向之一。 军事人才培养领域的合作，是保证国家间有效互动、发展联盟关系的重要因素。今天毕业的军官们就是一个明确的证明。- 他说。

两位外军学员则表达了对国防大学教职人员的感谢。

韩国学员尹振旭少校表示，作为来自韩国的军人，他很自豪能够在一所先进军事教育机构学习，并成为第一位来自韩国的毕业生。

- 在这个国家，我熟悉了哈萨克族的传统。我特别喜欢哈萨克斯坦人民的热情好客。- 他说。

伊朗学员阿卜迪·侯赛因·阿巴迪·贾瓦德上校表示，毕业日正好是他的生日。

- 今天我可以说是双喜临门。我衷心感谢哈萨克斯坦人民的慷慨和热情好客。 我们的语言很相似，所以说学会哈萨克语对我来说并不困难。我在学习期间还学习了俄语。我感谢大学的管理层和老师，特别是他们在军事战略和效率艺术领域的知识。我在我国的军事部门任教，因此未来我会尝试将我在这里学到的知识传授给我的学生。- 他说。

在祝贺两位学员毕业的同时，国防大学校长代理艾达尔·别尔德别科夫上校表示，相信他们所获得的知识和对专业发展的持续渴望，将有助于发展和加强其国家武装部队的潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】