劳务市场对非技术工人的需求有所下降

哈通社/阿斯塔纳/7月21日 -- 今年6月，哈萨克斯坦电子劳务市场（EBT）发布了8.99万个职位空缺和5.45万份简历。与5月份相比，职位空缺数量减少了5.3%，复工数量减少了26.7%。所有类别雇主和求职者的活动均有所减少。

6月份对非技术工人的需求下降了10%，从2.65万个职位空缺减少到2.39万个，而供应量则减少了39%，从2.8万个减少到1.7万个。截至月底，中等技能工人的求职数量减少了近三分之一，至14700个；高素质求职者减少了11%，从25700减少到22800个。

整体需求的下降对突厥斯坦州（减少3400个职位空缺）、江布尔州（减少1000个职位空缺）和阿特劳州（减少850个职位空缺）的影响最为显著。

尽管总体呈下降趋势，但6月份的区域数量显示人员需求增加：杰特苏州增加1100个职位空缺、阿拉木图增加416个、东哈州增加479个，修理工增加91个职位、电焊工和气焊工增加80个。

6月，EBT除了对非熟练工人稳定需求外，对联络中心接线员（1900个职位空缺）、保安人员（1700个职位空缺）和教育工作者（1600个职位空缺）的需求也很高。但这些岗位并没有受到求职者的欢迎，EBT仅受到17份呼叫中心接线员简历、588份保安人员简历和770份教育工作者简历。

从年龄层来看，26—30岁的求职者表现最为活跃，占简历总数的16%（8500份）。临近退休人员的求职比例为7.7%（4200 份简历）。

【编译：木合塔尔·木拉提】