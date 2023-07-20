托卡耶夫总统出席首届《中亚+海合会》首脑峰会并发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/7月20日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于19日在吉达参加首届《中亚+海湾阿拉伯国家合作委员会》首脑峰会并发表讲话。



总统在讲话中指出，中亚和海湾阿拉伯国家元首峰会首先是时代的要求，证明了我们都有将多方面合作提升到一个新水平的共同愿望。总统表示，中亚和海湾阿拉伯国家通过双边形式建立了非常牢固和谐的关系，保持着相互信任和积极的政治对话，发展互惠互利的经贸合作，并不断加强文化人文联系。

- 在国际舞台上，我们在全球可持续发展问题上有着共同或相似的观点。总体来说，我们对确保安全与稳定的目标也是共同的。毫无疑问，历史联系、共同精神价值观、友谊和兄弟情谊是我们之间牢固关系的坚实基础。哈萨克斯坦特别重视今天的会议。海湾国家拥有巨大的政治影响力、经济和投资潜力，是我们在许多关键领域最重要的合作伙伴。我们认为，搞活中亚国家的区域内合作，增强该地区的全球重要性很有必要。毫无疑问，《中亚+》对话模式将为这一努力做出重大贡献。-总统强调。

总统表示相信中亚国家的潜力和海湾国家的能力能够将多边伙伴关系提升到更高水平。总统提出了这种对话形式下加强合作关系的优先方向。

-首先是扩大经贸关系。近年来，中亚地区与海合会成员国之间的贸易联系蓬勃增长，对此,要加以肯定。但数据表明我们的潜力尚未得到充分发挥。我们拥有一切机会大幅增加相互贸易额。为此，我们需要扩大相互贸易的范围。例如，哈萨克斯坦有能力在短时间内对海湾国家出口100种不同商品，价值约4亿美元。-总统说。

总统将振兴投资合作问题列为第二要务。据联合国贸发会议报告，去年中亚地区净投资增长40%，达100亿美元。其中60%属于哈萨克斯坦。

- 30多年来，海湾国家对哈萨克斯坦经济投资约36亿美元。我们愿意进一步增进投资联系。为此，哈萨克斯坦正在推进大规模经济改革，其目的是实现经济多样化，包括为海外投资者创造最佳条件。哈萨克斯坦和沙特阿拉伯最近成立的商业理事会有望成为释放两国贸易和投资潜力的重要平台。我们愿意与海合会所有成员国建立类似的合作机制。我们邀请我们的合作伙伴积极利用阿斯塔纳国际金融中心提供的机遇。-总统表示。

国家元首认为，发展过境运输事业非常重要。目前各国正在采取积极措施，实现交通线路多样化，并发展各种基础设施和物流项目。哈萨克斯坦优先关注发展跨里海国际运输走廊的潜力。

-我们准备不断增加这条交通走廊的货运量，到2030年使年货运量达到50万标箱。此外，哈萨克斯坦正在采取措施发展南北国际运输走廊建设。-托卡耶夫说。

总统指出深化能源合作是另一个优先方向。中亚国家已探明的石油储量超过300亿吨，天然气储量超过20万亿立方米。这使得该地区的石油和天然气资源仅次于阿拉伯半岛，位居世界第二。

-作为欧佩克+协议成员国，哈萨克斯坦高度重视加强与该组织各成员之间的合作。哈萨克斯坦正在积极努力实现能源运输路线多样化。同时，哈萨克斯坦特别重视新能源开发和现代化，重视吸引地质勘探和矿产生产领域先进经验和技术，以及发展现代石化工业。哈萨克斯坦愿意与海湾国家大型能源公司密切合作。我们与沙特阿拉伯ACWA Power公司、阿联酋Masdar公司以及卡塔尔相关企业的项目未来可期。最近，在上海合作组织成员国元首理事会会议上，我提议在哈萨克斯坦举办国际能源论坛。我们诚邀海合会成员国石油天然气出口商能够积极参加此次论坛。-他说道。

国家元首专门谈到了粮食安全问题。他表示，哈萨克斯坦愿意增加对阿拉伯国家农工产品的出口规模并使其结构多样化。

-我国是世界十大小麦和面粉生产国之一。阿拉伯合作伙伴在«有机»和«清真»产品的生产、加工和认证方面拥有丰富的经验和能力。因此，我们认为有必要继续努力实现标准、技术规范和认证体系的同步化。利用伊斯兰粮食安全组织的潜力，我们可以高效地完成所有这些任务。我们衷心感谢卡塔尔领导层作为伊斯兰国家粮食安全组织主席国所做的积极工作。我要特别提及沙特阿拉伯在支持本组织活动方面做出的重大贡献。为了加强全球粮食安全，我建议建立一个农业部长会议机制，以加强这一领域的合作。-总统说。

此外，托卡耶夫总统指出，发展地区间旅游业应该成为双边合作的另一个主要方向。

- 中亚地区拥有丰富的旅游开发潜力，有必要对此予以良好的利用。旅游业是该地区经济增长最快的行业之一，我们愿共同开发旅游文教、生态、体育、健康、商贸等领域，这将为旅游行业的全面发展带来良好的影响。哈萨克斯坦目前已经为海合会所有成员国提供了入境免签证制度。此外，还与各国首都建立了直航航线。- 国家元首说。

托卡耶夫总统在讲话最后表示，所有在此次会晤中拟议的倡议，都是哈萨克斯坦加强合作以确保共同可持续发展和繁荣的愿望的体现。

在此次《中亚+海湾阿拉伯国家合作委员会》首次峰会上发言的各国领导人包括沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜拉齐兹·阿勒沙特，巴林道主义事务和青年事务代表谢赫·纳赛尔·本·哈马德·阿勒哈利法王子，卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼，科威特王储谢赫·梅沙尔·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫，阿联酋副总统、总理、迪拜酋长国统治者谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆，阿曼苏丹国副总理阿萨德·本·塔里克·赛义德亲王，吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫，海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·穆罕默德·布达维。

根据《中亚+海湾阿拉伯国家合作委员会》首次峰会的讨论结果，发表了联合公报。

【编译：阿瑶、木合塔尔·木拉提】