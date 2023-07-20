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    政府总理签署决定成立第五届世界游牧民族运动会组委会

    2023 年 7月 20 日 星期四 , 08:34

    哈通社/阿斯塔纳/7月20日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫已签署《关于成立2024年9月8日至14日在阿斯塔纳举行的第五届世界游牧民族运动会组委会的决定》。

    根据文件显示，第五届世界游牧民族运动会组委会将由以下人员组成：

    -政府副总理担任组委会主席；

    -文化和体育部部长担任组委会副主席；

    -阿斯塔纳市长担任组委会副主席；

    -文化和体育部体育运动委员会主席担任组委会秘书长；

    -国家安全委员会副主席（经协商）；

    -总统事务管理局副局长（经协商）；

    -外交部副部长；

    -内务部副部长；

    -新闻和社会发展部副部长；

    -农业部副部长；

    -科学和高等教育部副部长；

    -卫生部副部长；

    -工业和基础设施发展部副部长；

    -财政部副部长；

    -文化和体育部副部长；

    -教育部副部长；

    -紧急情况部第一副部长；

    -国家经济部副部长；

    -数字发展、创新和航空航天工业部副部长；

    -阿斯塔纳市、阿拉木图市和奇姆肯特市副市长以及17个州的副州长；

    -政府办公厅社会发展司司长；

    -哈萨克斯坦民族体育运动项目联合会主席（经协商）；

    -萨姆鲁克-卡泽纳国家基金董事会经理（经协商）；

    -“欧亚集团”有限责任公司监事会主席（经协商）。

    据之前的报道，今年2月2日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见国家体育协会主席伊斯拉姆别克·萨勒詹诺夫，对高质量、高水平组织第五届世界游牧民族运动会提出具体指示。

    【编译：阿遥】

    作者:

    Ерлан Мазан

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