政府总理签署决定成立第五届世界游牧民族运动会组委会

哈通社/阿斯塔纳/7月20日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫已签署《关于成立2024年9月8日至14日在阿斯塔纳举行的第五届世界游牧民族运动会组委会的决定》。

根据文件显示，第五届世界游牧民族运动会组委会将由以下人员组成：

-政府副总理担任组委会主席；

-文化和体育部部长担任组委会副主席；

-阿斯塔纳市长担任组委会副主席；

-文化和体育部体育运动委员会主席担任组委会秘书长；

-国家安全委员会副主席（经协商）；

-总统事务管理局副局长（经协商）；

-外交部副部长；

-内务部副部长；

-新闻和社会发展部副部长；

-农业部副部长；

-科学和高等教育部副部长；

-卫生部副部长；

-工业和基础设施发展部副部长；

-财政部副部长；

-文化和体育部副部长；

-教育部副部长；

-紧急情况部第一副部长；

-国家经济部副部长；

-数字发展、创新和航空航天工业部副部长；

-阿斯塔纳市、阿拉木图市和奇姆肯特市副市长以及17个州的副州长；

-政府办公厅社会发展司司长；

-哈萨克斯坦民族体育运动项目联合会主席（经协商）；

-萨姆鲁克-卡泽纳国家基金董事会经理（经协商）；

-“欧亚集团”有限责任公司监事会主席（经协商）。

据之前的报道，今年2月2日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见国家体育协会主席伊斯拉姆别克·萨勒詹诺夫，对高质量、高水平组织第五届世界游牧民族运动会提出具体指示。

【编译：阿遥】