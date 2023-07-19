气象组织：各地热浪加剧，健康风险上升

哈通社/阿斯塔纳/7月19日 —— 据联合国新闻处消息，过去几周，全球气温一直处于前所未有的水平。北美、亚洲部分地区以及整个北非和地中海地区本周连续多日气温超过40℃。世界气象组织今天警告称，席卷北半球的热浪带来的危险尚未结束。极端高温的频率、持续时间和强度都将增加。

致命影响

每年有数十万人死于可预防的与高温相关的原因。随着大范围高温天气的出现，预计各地夜间最低气温将再创新高，这对人体健康尤其危险，因为身体无法从持续高温中恢复，从而增加心脏病发作和死亡风险。

根据联合国机构最近的一份报告，尽管欧洲有强大的早期预警和健康行动计划，但去年夏天还是有6万人死于极端高温。

气象组织极端高温高级顾问奈恩说：

-由于城市化、极端温度、人口老龄化，高温已成为一个迅速增长的健康风险。

他指出，当务之急是调整基础设施以抵御持续高温，并提高弱势群体对风险的认知。

极端气候变化

奈恩表示，炎热的天气不是“过去的正常天气系统”，而是气候变化的结果。最近宣布的厄尔尼诺现象预计会加剧极端高温事件的发生和强度，将对人类健康和生计产生相当严重的影响。

在记者问及当前热浪是如何发展的问题时，奈恩说：

-因为天气系统滞留在一个地方积累大量的阳光和热量，然后极慢地移动。你必须扭转它，必须进行气候修复来改变它。因此，这就是全球变暖，将持续一段时间。

“看不见的紧急情况”

红十字会与红新月会国际联合会紧急卫生小组组长萨里斯托（Panu Saaristo）将热浪描述为“看不见的紧急情况”。他表示，照顾那些因健康状况不佳而易受伤害的人群至关重要，但也要考虑到社会经济条件和生活安排，“这也可能增加风险”。

萨里斯托表示，目前，欧洲城市的低收入社区承受了最大的压力，热浪“还通过降低经济产出、加重健康系统压力，甚至导致停电等方式对社会的其他领域产生影响”。

气象组织强调，在全球范围内，更强烈和极端的高温是不可避免的，而许多城市、家庭和工作场所并不是为抵御长期高温而建造的，当务之急是做好准备和适应。