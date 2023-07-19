世卫组织：波兰猫类中发现禽流感疫情，对人类的“风险处于较低水平”

哈通社/阿斯塔纳/7月19日--据联合国新闻中心报道，随着甲型H5N1禽流感病毒在哺乳动物中的蔓延，近期这种病毒在波兰的猫类中引发了疫情和死亡。世卫组织18日对此表示关注，并呼吁全球加强监测、合作与应对，以共同保护人类和动物的健康。

2023年6月27日，波兰《国际卫生条例》国家协调中心向世界卫生组织通报了全国猫类异常死亡的情况。

截至7月11日，在对包括一只人工饲养的狞猫在内的47个样本的检测中，共发现29个甲型H5N1禽流感阳性病例，占样本总数的62%。

受感染的猫表现出了严重症状，包括呼吸问题、血性腹泻、神经系统症状以及肺炎等并发症，导致病情迅速恶化，部分病例死亡。据报道，14只猫已被安乐死，另有11只死亡，最近一次死亡病例发生于6月30日。

对此次疫情中的19种病毒进行的基因组分析表明，这些病毒均属于H5流感2.3.4.4b支系病毒，且彼此高度相关。此外，这些病毒与甲型H5N1流感2.3.4.4b支系病毒类似，一直在野生鸟类中流行，最近在波兰的家禽中引发了疫情。

根据世卫组织的风险评估，迄今为止，尚无记录显示人类因接触受感染的猫而感染甲型H5N1禽流感病毒。截至7月12日，与确诊猫接触过的70人已完成自我监测，无人报告感染症状。

自2020年以来，世卫组织共收到12例人感染甲型H5N1禽流感2.3.4.4b支系病毒的报告，其中4例为重症病例，8例为轻症或无症状病例。

根据此次疫情的现有信息，世卫组织目前不建议限制与波兰的旅行或贸易。世卫组织呼吁全球继续加强流感监测和信息共享，以发现和评估对人类健康造成威胁的新型流感病毒，并遏制其蔓延趋势。