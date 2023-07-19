国家经济部长出席可持续发展高级别政治论坛部长级会议

哈通社/阿斯塔纳/7月19日--哈萨克斯坦国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫出席联合国可持续发展高级别政治论坛部长级会议。



会议框架下发表讲话的国家经济部长确认了，哈萨克斯坦对可持续发展目标的承诺。

他强调，哈萨克斯坦加入联合国以来，一直恪守联合国宪章，愿为2030年可持续发展目标议程做出应有的贡献。

-所有可持续发展目标完全符合哈萨克斯坦的社会和经济优先事项。我们通过制定260多项国家指标，在国家规划系统中考虑了这些目标的具体落实步骤。-他说。

经济部长指出，基于伙伴关系和互利原则的区域合作仍然是哈萨克斯坦的优先方向之一。

在这方面他表示，哈萨克斯坦关于在阿拉木图建立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的提议，表明了哈萨克斯坦对这一目标的承诺。

另外，他还谈到了哈萨克斯坦应对气候变化问题。

-加强国际气候协定和伙伴关系是哈萨克斯坦改进和实施联合有效措施的关键步骤。 我们至2060年实现碳中和的国家战略旨在减少碳足迹，从可持续的强劲经济中受益，改善民众健康，并减少气候风险。-他说。

如今，哈萨克斯坦持续致力于发展包容性社会和基础设施，解决不平等的系统性问题，加强保护人权和儿童权利的措施等工作。

【编译：阿依波塔】