乌兹别克斯坦货运市场逐渐趋衡，哈中或将成为新增长动力

哈通社/阿斯塔纳/7月19日--据乌兹别克斯坦国家通讯社报道，ATI.SU国际货运交易所驻乌兹别克斯坦代表处主任法里德·瓦希多夫表示，哈萨克斯坦将与中国一同成为乌兹别克斯坦货运市场的驱动力。

来自ATI.SU国际货运交易所的数据显示，乌兹别克斯坦国内市场在去年由于地缘政治波动而经历激增，目前正在逐渐趋于平衡。与去年同期相比，1月至6月的乌兹别克斯坦货物运输申请数量增长了77%。其中，来自俄罗斯的货运需求增长了75%，而来自哈萨克斯坦、白俄罗斯和中国的需求也大幅增加。

然而，据报道称，从第二季度开始这一趋势有所放缓。与第一季度相比，向乌兹别克斯坦运输货物的申请量减少了31%，其中俄罗斯方向的申请数量减少了30%。出口货运的增长也出现了停滞。今年上半年，ATI.SU国际货运交易所来自乌兹别克斯坦的货运申请数量与去年同期相比减少了4%。特别是俄罗斯方向的订单减少了8%，不过哈萨克斯坦和白俄罗斯方向的货运需求略有增加。这促使出口货物运输费用上涨13%。

-总的来说，国际货运市场在经历了去年的激增后正在逐渐趋于平衡。无论如何，我们预计近期俄罗斯方向不会出现新一轮的增长，可能会出现小幅回调。然而，其他方向，尤其是哈萨克斯坦和中国，可能成为新增长的动力。-法里德·瓦希多夫说。

【编译：阿遥】