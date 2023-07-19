古特雷斯：联合国是为人工智能制定全球标准与治理手段的“理想场所”

哈通社/阿斯塔纳/7月19日--据联合国新闻中心报道，联合国秘书长古特雷斯当地时间18日在安理会就人工智能举行的首场公开辩论上强调，各方必须共同为发展人工智能努力，以弥合社会、数字与经济鸿沟，而不是让人们之间的距离进一步拉大。他同时欢迎一些会员国提出建立新的联合国机构来治理这项技术，并称“我们需要争分夺秒来让人工智能造福人类”。

古特雷斯首先表示，早在六年前他就在联合国大会上提出，人工智能将对可持续发展、劳工世界和社会结构产生巨大影响。然而，如今生成式人工智能的迅猛发展仍然令他惊叹不已。

他强调，从监测气候危机到医学研究的突破，人工智能具有推动全球发展和实现人权的潜力，并将对人类生活的方方面面产生影响；除了发展与人权以外，联合国的第三大支柱——“和平与安全”也在与人工智能的应用产生联系，而这已经引发了政治、法律、伦理和人道主义层面的关切。

古特雷斯指出，出于恐怖主义、犯罪或国家目的来恶意使用人工智能系统可能会造成可怕的死亡、破坏，以及广泛的创伤，并以难以想象的规模造成严重的心理损害；由人工智能支持的网络攻击已经瞄准了关键基础设施以及联合国的维和与人道主义行动，给人们带来巨大的苦难；生成式人工智能的横空出世还可能成为虚假信息和仇恨言论的爆发点，进而破坏真相、事实与安全。

他表示，面对有可能扰乱人类社会与经济的新技术，国际社会做出集体回应的历史由来已久；而联合国正是为人工智能制定全球标准与治理手段的“理想场所”，因为《联合国宪章》强调保护子孙后代，“这给我们提出了明确的任务，要把所有利益攸关方聚集在一起，共同减缓长期的全球风险”。

他同样欢迎一些会员国提出建立新的联合国机构来治理人工智能，其模式可以参考国际原子能机构、国际民航组织或政府间气候变化专门委员会。这一机构的总体目标将是“支持各国最大限度地受益于人工智能，减缓现有和潜在的风险，并制定和管理国际商定的监测与治理机制”。

古特雷斯最后敦促安理会在人工智能问题上发挥领导作用，为采取共同措施指明道路，以加强人工智能系统的透明度、问责制和监督机制。