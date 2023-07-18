政府总理要求加快实施国家农村医疗现代化项目工程

哈通社/阿斯塔纳/7月18日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开的中央政府机构和地方执行机构互动协调总部会议讨论了«农村医疗现代化»国家项目的实施进展。

哈萨克斯坦卫生部长阿扎尔·黑尼亚特就未来两年在农村地区建设655个新的初级医疗服务设施计划的实施情况做出了汇报。

新的现代化医疗设施包括理疗室和药房等。理疗室将配备电疗、磁疗、超声波治疗、光疗和紫外线治疗等设备。

同时，所有医疗设施将配备能够组织远程医疗的计算机和医疗设备。

在国家项目框架下，将开设中风和心脏病中心、康复、创伤和骨科、外科、复苏和重症监护科室，对32家医疗中心进行现代化改造，并配备现代化医疗设备。

此外，计划为农村地区医疗站培养医务人员1100名，包括医生、护士、护理人员和助产士等。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部长马拉特·卡拉巴耶夫谈到了根据当地情况调整新医疗设施标准问题。

此外，阿特劳州州长赛热克·沙普克诺夫、库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫等就国家项目在当地的具体实施情况做出了汇报。

对会议内容做出总结的斯马伊洛夫下达了，加快示范工程对接、铺设到工程地的道路等工作指示。

此外，他还指出，卫生部需要加强对国家项目的协调和监管。

【编译：阿依波塔】