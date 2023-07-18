霍兹巴耶夫大学加入丝路农业教育与科技创新联盟

哈通社/阿斯塔纳/7月18日--据哈萨克斯坦科学和高等教育部新闻处消息，北哈萨克斯坦霍兹巴耶夫国立大学近日正式加入丝绸之路农业教育与科技创新联盟。

据介绍，丝绸之路农业教育科技创新联盟成立于2016年11月5日，总部位于中国西北农林科技大学，是由丝绸之路沿线国家和地区的涉农高校、科研机构及企业自愿加入的非政府、非盈利的国际性多边合作平台。该联盟旨在促进成员间在人才培养、科学研究、技术推广、人文交流、政策研究等方面的紧密合作。

今年6月，由代理校长雷娜塔∙阿培尔艮诺娃率领的北哈萨克斯坦国立大学代表团造访位于中国杨凌的西北农林科技大学。访问期间，双方同意在西北农林科技大学的基地设立“农业科学中心”合作项目。

中国西北农林科技大学代表团于2023年7月13日至15日对北哈萨克斯坦国立大学进行了正式回访，以促进双方达成的协议的实施。访问期间，两校专家学者就联合研究项目发展前景进行了讨论。

值得一提的是，今年已有19名中国研究生在北哈萨克斯坦国立大学接受了培训。在新学期学术交流计划中，还有15名中国大学生将前来哈萨克斯坦深造，而14名哈萨克斯坦大学生将前往中国西北农林科技大学继续学业。

进一步提升与中国西北农林科技大学的全面合作，将为深化科研合作和引进先进技术提供更多机会。

【编译：阿遥】