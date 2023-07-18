哈英关系的过去、现在与未来：战略伙伴关系、高校合作以及签证简化

哈通社/阿斯塔纳/7月18日 – 哈萨克斯坦与英国之间的双边关系，完全可以被认为是两国间互利合作的光辉典范之一。哈萨克国际通讯社记者为读者们梳理了30年来两国战略伙伴关系不断深化的进程，帮助读者们更好的了解阿斯塔纳与伦敦双边合作的现状和未来。

哈英双边关系现状

哈萨克斯坦与英国于1992年1月19日，即哈萨克斯坦宣布独立的一个月后，正式建立外交关系。此后，两国一直致力于建立稳定持久的政治、经济和文化联系。如今，英国已经成了为哈萨克斯坦在欧洲的主要贸易和投资伙伴之一。双方计划在近期签署全新的《战略伙伴关系与合作协议》。 显然，这份文件将大大的提升两国之间的多领域合作水平。

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在接受哈通社记者的独家专访时，英国东欧和中亚贸易专员凯南·波利奥曾说：

- 《战略伙伴关系与合作协议》为扩大合作奠定了基础，并为更新我们与哈萨克斯坦的贸易方式提供了机会。该文件强调了我们通过对话扩大合作来相互进行贸易的能力。

值得一提的是，今年两国之间进行了高层互访。英国外交、联邦和发展事务大臣詹姆斯•克莱弗利在3月份访问了阿斯塔纳，6月份，他的副手利奥·多彻蒂也到访哈国。同时，两国议会高级代表也在5月份进行了互访，期间哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫代表哈萨克斯坦出席了查尔斯三世的加冕仪式。

哈萨克斯坦——英国在中亚的首要合作伙伴

英国驻哈萨克斯坦特命全权大使凯蒂·里奇对哈通社记者说：

- 英国长期以来一直将哈萨克斯坦视为其在中亚的首要合作伙伴。两国在石油天然气领域合作的主要参与者壳牌和英国天然气公司的在哈项目，以及英国文化协会、博拉沙克奖学金项目、伦敦大学学院、伦敦经济学院和剑桥大学等，所有这些合作，在过去 30 年中已成为伙伴关系的重要支柱。

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这位高级别外交官员指出，现如今，哈萨克斯坦被认为是英国在教育、能源、高重要性矿产资源、气候变化以及国防和安全等重要领域的主要合作伙伴。

- 哈萨克斯坦被认为是英国在中亚的重要经济伙伴。- 凯蒂·里奇强调。

大使表示，随着两国贸易关系继续快速发展，英国已经成为了哈萨克斯坦的六大投资国之一。两国每年的贸易总量约为30亿英镑。此外，英国还从哈萨克斯坦进口大量商品。

大使强调指出，两国之间的各领域合作将有助于推动哈萨克斯坦本地的创业和工作机会。

对哈萨克斯坦总统托卡耶夫发起的改革的支持

英国明确表示支持哈萨克斯坦正在实施的旨在创建一个公正的哈萨克斯坦的全面政治和社会经济改革。

2022年12月哈英外交政策部门负责人发表的联合声明中指出，英国外交部支持哈萨克斯坦正在开展的，目标时创建公正的国家、公正的经济和公正的社会的政治和社会经济改革。

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欧安组织少数民族事务高级专员海拉特·阿布德拉赫曼诺夫在哈萨克斯坦与英国关系网络研讨会上发表的讲话中曾说：

- 今天，当哈萨克斯坦因托卡耶夫总统发起的重大政治、社会和经济改革而发生重大变化时，英国的支持非常重要。能够在国际舞台上拥有理解和支持转型进程的朋友，是哈萨克斯坦这些改革能够最终实现成功的最重要因素。

文化和人道主义联系

近年来，哈英两国之间在人文领域的关系不断发展。 2021年，英国德蒙福特大学阿拉木图的分校区开始启用。 今年秋天，苏格兰赫瑞瓦特大学分校将在阿克托别开业。

英国大学在哈国分校的开设，将使哈萨克斯坦更接近其在该国创建学术中心的宏伟目标。哈萨克斯坦希望通过将自身打造为学术中心国家，提升自身科研技术水平的同时，吸引周边国家的年轻学子。

此外，根据英国驻哈大使馆的消息，英国外交部提升了为有意在英国获得硕士学位的年轻专业人士提供的著名的Chevening奖学金的名额（+20%）。此外，还将为自然科学、技术、工程和数学领域的女性提供新的特别奖学金。

哈英双边合作新增长点

在土耳其吉雷松大学长期从事欧洲政治研究工作的学者穆拉特·卓什坤表示，哈英两国发展关系的主要领域可以是教育、金融、科学研究和能源。这种伙伴关系应包括联合开发新技术以及技术转让。

这位学者认为，哈萨克斯坦在这些领域深化与英国的合作不仅将改善阿斯塔纳与欧盟的关系，也将使其在与主要经济大国之一的中国的关系中获得更有效的谈判地位。

他进一步解释到：

- 与英国的伙伴关系可以为哈萨克斯坦与其他西方国家，以及欧盟建立类似的伙伴关系铺平道路。鉴于欧盟受其自身规则和法规的约束，而我们与英国建立了经过审查的工作伙伴关系，这将使得欧盟通过决策的过程更加容易，这一点尤其重要。

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联合生产和加工英国工业目前所缺乏的重要矿产资源，或许将是哈英两国贸易和投资伙伴关系未来发展的一个有希望的方向。

英国关键矿产协会创始人杰夫·汤森德最近在哈萨克斯坦-英国论坛上发表讲话时，将哈萨克斯坦描述为«良好的工作市场»。他认为，哈萨克斯坦拥有稳定的政府体系以及占地区GDP 60%的巨大的基础设施投资，是哈国自身无可比拟的优势。

«中间走廊»以及双边签证的简化

在今年5月举行的七国集团峰会上，与会各国领导人宣布决心发展«中间走廊»及相关项目，以增进中亚地区的繁荣与稳定。

横跨哈萨克斯坦，链接中国与西欧的中间走廊——跨里海多式联运项目，能够通过自身的巨大潜力，改善从土耳其到中亚的整个地区的连通性。

英国东欧和中亚贸易专员凯南·波利奥认为，对于英国来说，参与中间走廊项目不仅是支持基础设施投资的机会，也是支持政治协议为中亚创建可预测的经济物流路线的机会。

此外，哈英两国双边合作议程的另一个重要内容，是放宽对哈萨克斯坦公民的签证要求。这表明英国愿意发展开放关系，从而为人际关系和商业发展创造有利基础。

哈萨克斯坦驻大不列颠和北爱尔兰联合王国特命全权大使玛赫詹•伊利亚索夫表示：

- 简化哈萨克斯坦公民与英国签证制度的问题已提上议程。 我们在 12 月外交部长访问伦敦期间以及 1 月的政府间委员会上提出了这个话题。今年秋季，我们将在跨部门政策磋商中再次就此进行讨论。

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需要指出的是，这个复杂的问题属于英国内政部的管辖范围。该组织的负责人苏埃拉·布雷弗曼以其对移民问题的严格态度而闻名。

无论如何，哈萨克斯坦单方面决定对英国公民建立免签证制度已持续了近10年的时间，而伦敦将在哈萨克斯坦公民签证问题上做出什么决定，我们将拭目以待。

【编译：木合塔尔·木拉提】