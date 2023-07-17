政府总理主持召开绿色经济转型委员会会议

哈通社/阿斯塔纳/7月17日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫17日主持召开直属总统的“绿色经济”转型委员会工作会议。



消息称，会议就改善国内地方生态状况和发展可再生能源问题进行了讨论。

哈萨克斯坦生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃表示，过去10年，经济的能源容量较2008年减少了36.7%，可再生能源的比重提高了4.5%。此外，森林和特别自然保护区面积分别增至全国领土的5%和10%以上。

据她介绍，根据2060年实现碳中战略，计划截至2030年将城市垃圾回收处理率提高到40%，到 2050 年将达到 60%。到2040年，农村垃圾收集处置服务人口覆盖率将达100%。

在实施新的“绿色经济”转型概念框架下，将通过热电站现代化和过渡天然气燃料、加强特别保护区和稀有植物和动物的保护力度，以及进一步扩大森林面积等措施，减少污染物向大气的排放。

总理指出，“绿色经济”是整个国家可持续发展的重要手段之一。

-根据结果，人们的生活条件和空气质量，以及废物管理、水和土地资源的利用将得到改善。-斯马伊洛夫说。

最后，政府总理下达了具体工作指示，并要求生态和自然资源部截至12月1日向政府提交新的概念落实规划。

会上，与会者还就替代能源发展计划和相关措施落实进展进行了讨论。

目前，全国总容量达 2525 兆瓦的132座热电站正在运营。根据计划，截至2027年总发电量达6720兆瓦的替代能源设施将投产。

政府总理强调了协调传统能源和可再生能源，以及鼓励家庭、中小企业和农场发展小型热电站装置的重要性。

【编译：小穆】