哈乌政府副总理级别工作小组例会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/7月17日--哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦政府副总理级别工作小组例会于日前在阿斯塔纳举行。

与会者审议并讨论了去年12月两国总统会谈后启动实施的多项联合项目、投资协议和贸易协定贯彻落实情况。

哈萨克斯坦政府副总理塞热克·朱曼哈林和乌兹别克斯坦政府副总理扎姆希德∙霍扎耶夫共同主持了会议，就联合路线图包含项目实施进展以及提升伙伴关系高效性所可能遇到的障碍等问题进行了讨论。

双方达成的协议涵盖了经济各领域多个重大联合项目。例如，卡拉干达州Artel家用电器生产基地项目正在积极推进。该项目将分几个阶段进行，预计2025年投产。这个基地将生产Artel品牌的灶具、吸尘器、电视机、烤箱、洗衣机等，市场规模预计将达到89.5亿美元，其中79.7亿美元用于出口。

根据计划，双方将在库斯塔奈州新建雪佛兰科沃兹小批量组装基地。该项目计划于2024年第一季度在金色草原汽车工业公司生产基地正式投产。相关协议已全部签署，目前焊接、喷漆和装配等车间设备正在进行安装。

在奇姆肯特和突厥斯坦州，纺织联合企业建设项目正在积极推进。今年4月，双方同意在Жаңасыл基地开展乌兹别克斯坦良种棉花试验性种植。目前Namangan-77品种种植面积已达30公顷。

会上，双方还讨论了扩大边境口岸通关能力、提高哈萨克斯坦煤炭运往乌兹别克斯坦的运输费用、推动“中国-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-土库曼斯坦-伊朗”多式联运路线项目等问题。

会议还对乌兹别克斯坦降低对过境本国的哈萨克斯坦面粉产品起征关税标准的问题给予特别关注。哈萨克斯坦经乌兹别克斯坦向阿富汗出口的面粉数量在2017年达到历史最高水平，即120.9万吨。随后几年，这一数字明显下降：2021年为53.6万吨，2022年为81.6万吨。今年前6个月仅为27.5万吨。

考虑到哈萨克斯坦向阿富汗出口面粉的巨大潜力，哈方建议乌方考虑是否能对途径乌兹别克斯坦运往阿富汗的哈萨克斯坦面粉给予资费优惠。与会者一致同意成立联合专家工作组，讨论铁路运输优惠资费条件，并提出具体建议。

【编译：阿遥】