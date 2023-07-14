澳大利亚央行迎来首位女行长

哈通社/阿斯塔纳/7月14日--据外媒综合报道，澳大利亚财政部7月14日宣布，澳大利亚政府已任命米歇尔·布洛克为澳大利亚储备银行（RBA）第九任行长。



现任央行副行长的布洛克成为了澳大利亚央行63年历史上首位女性行长。消息称，米歇尔·布洛克将于 9 月 18 日就职。