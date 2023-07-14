年初至今有一万多名归国哈侨获得“血亲同胞”身份

哈通社/阿斯塔纳/7月14日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，自年初至7月1日，已有一万多名世居境外的哈萨克人回归历史祖国并获得了“血亲同胞”身份。



截至2023年7月1日，共有10 488名归国哈侨获得了«血亲同胞»身份。其中，超过半数（56%）来自乌兹别克斯坦，19.3%来自中国，9.7%来自俄罗斯，7.8%来自蒙古国，4.6%来自土库曼斯坦，2.6%来自其他国家。

报告期内，移民哈萨克斯坦的境外哈萨克人中，有65.6%为适龄劳动力人口，25.8%为未成年人，8.6%为退休人口。归国同胞适龄劳动力人口中拥有高等学历者占16.7%，专科学历者占37.1%，高中学历者占38.8%。

归国同胞可以自由选择在全国各地定居。同时，确定了以下劳动力短缺地区作为«血亲同胞»接纳地：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、东哈州和北哈州。

2023年，以上地区接纳«血亲同胞»的配额为1925个。截至今年7月1日，已有1032名«血亲同胞»选择在这些地区落户。

在上述定居地区的«血亲同胞»将获得国家补贴支持，包括搬迁补贴和房租、水电费补贴。搬迁补贴为一次性资金援助，户主和家庭每个成员可获得70倍按月计算指数的资金援助（24.15万坚戈）。房租和水电费补贴为每月资金援助，期限为一年，每月可提供15至30倍按月计算指数的资金援助（5.17万坚戈至10.35万坚戈）。

据统计，自1991年独立以来，已有111.76万名世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。