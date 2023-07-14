托卡耶夫总统会见联合国副秘书长

哈通社/阿斯塔纳/7月14日--据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特托卡耶夫今天在总统府会见了联合国副秘书长兼联合国反恐办公室主任弗拉基米尔·沃龙科夫和联合国安理会反恐怖主义委员会执行局执行主任纳塔利娅·格尔曼。

国家元首对联合国代表团参加在阿斯塔纳举行的中亚安全与合作论坛表示了感谢。

-联合国代表团积极参与，是对本次论坛的重要支持。鉴于当今世界发生的各种事件，本次论坛议程所涉及的问题尤为重要。哈萨克斯坦完全支持《联合国宪章》，我在所有重要国际场合都会重申这一点。我认为，联合国所有其他成员国也应坚定不移地遵守《联合国宪章》的宗旨和原则。哈萨克斯坦视联合国为一个不可替代的综合性国际组织，认为每个成员国都应该为改善联合国工作做出贡献。哈萨克斯坦高度评价联合国秘书长古特雷斯的工作。我要借此机会请您转达我对古特雷斯先生的问候和祝福。哈萨克斯坦将全面支持联合国各项工作。当前有很多人在讨论联合国安理会改革的必要性，而哈萨克斯坦认为这个问题值得在充满民主氛围中进行详细讨论，每个国家都应为此做出自己的贡献并表达意见。-托卡耶夫说。

在会谈中，与会者讨论了保障地区安全与稳定、打击恐怖主义威胁等问题。

联合国代表对哈萨克斯坦在地区安全与稳定领域的努力表示赞赏，并强调哈萨克斯坦是联合国反恐议程的重要领导者之一。

弗拉基米尔·沃龙科夫指出了中亚安全与合作论坛的重要性，称该论坛已成为恢复对话和信任、寻求共同解决方案的重要平台之一。

【编译：阿遥】