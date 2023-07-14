农业部长：哈萨克斯坦将建立新的畜牧品种选育工作数字化平台

哈通社/阿斯塔纳/7月14日--周四，在全国哈萨克白头牛行会年会上，农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫宣布将在哈萨克斯坦建立新的畜牧品种选育工作数字化平台，以推动畜牧业的现代化发展。

卡拉舒科夫解释称，这一数字化平台将采用现代化的基因组分析、自动化的评估过程和育种质量评估等方法，提高育种和血统工作的水平。

卡拉舒科夫补充说，农业部目前正在采取积极措施，努力恢复无口蹄疫国家地位，并为畜产品开辟新市场。同时，兽医服务效率提升和数字化工作也在推进中。关于完善兽医法制框架的提案已准备就绪，目前正在议会进行审议。

卡拉舒科夫表示，哈萨克白头牛被认为是遗传品质最好的牛种之一，并已成为哈萨克斯坦的民族品牌，因此在国内外都受到极大的需求。

卡拉舒科夫强调，由于政府的大力支持，畜牧业出口潜力正稳步扩大。去年年底，全国出口肉类产品总计达到4.33万吨，较2021年增长了三分之一。其中，牛肉出口量达到1.83万吨，是2021年的2.5倍，创下了过去30年来的最高纪录。哈萨克白头牛为此作出了重大贡献。

据相关资料，哈萨克白头牛是哈萨克斯坦肉牛品种。雄性高133cm，重850kg，雌性高124cm，重550kg。 该品种是在1930年至1950年之间在哈萨克斯坦和伏尔加河下游的国营农场培育出来的，是英国海福特牛跟哈萨克和卡尔梅克当地牛种杂交而成，适合当地的草原和半沙漠地区的自然条件。该品种在颜色和体型上类似于海福特牛，同时融合了当地牛的坚韧性。

【编译：阿遥】